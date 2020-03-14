К каким стихиям относятся Знаки Зодиака

Новости Украины:Все мы разные, но в некоторых аспектах мы очень похожи. Это доказывают многовековые астрологические наблюдения.

Знаки Зодиака принадлежат к определенным стихиям, которых всего четыре. Знать о том, какая стихия вам покровительствует, очень важно, поскольку именно она во многом определяет ваш характер.

В ходе исследований астрологи пришли к выводу, что даже выбор аромата духов очень важен для тех, кто хочет использовать максимум потенциала своей стихии.

Стихия Огня

К стихии Огня относятся Овен, Лев, Стрелец. Главной отличительной чертой этих Знаков является повышенная агрессивность и динамика. Это люди-непоседы, особенно Стрелец. Представителям огненной стихии необходимо постоянно к чему-то стремиться, чего-то достигать.

Это прирожденные лидеры, которые умеют манипулировать людьми. Хуже всего это получается у Овнов, но и они тоже имеют довольно хороший потенциал в этом направлении. Представители стихии Огня плохо справляются с поражениями, особенно тяжело это дается Львам. Им нужно всегда и везде быть первыми — такова их натура.

Это очень страстные люди, готовые полностью посвятить себя любимому делу. То же самое происходит и в любви — они требовательны, но вместе с тем соответствуют своим же стандартам. Любовь с представителями стихии Огня не всегда проходит без «ожогов», но она будет ярче любой другой. Стихия Огня хорошо сочетается со стихией Воздуха.

Стихия Воздуха

Воздушные Знаки Зодиака — Близнецы, Весы и Водолей. Эти люди полностью оправдывают свою воздушную природу, ведь они легки на подъем, с ними очень просто находить компромисс, они не тянут вас ко дну, а наоборот, воодушевляют. Именно поэтому с ними комфортно представителям Огненной стихии.

Знаки Воздуха отличаются высоким уровнем интеллекта, отличной сообразительностью, харизмой и умением идти на компромиссы. С ними легко поссориться, но так же легко прийти к соглашению за считанные минуты и даже секунды. Они не пытаются взять свое любой ценой — зачастую они либо скромны, либо просто лишены желания становиться богаче и влиятельнее.

У этих людей очень развита интуиция, поэтому им везет в работе, бизнесе и любви. С другой стороны, у них есть один очень большой изъян — они чрезмерно ревнивы и зачастую очень эгоистичны. Если вы являетесь представителем стихии Воздуха, то чаще пользуйтесь эффективными заговорами от ревности.

Стихия Земли

Телец, Дева и Козерог — Знаки стихии Земли. Это очень приятные люди. Их мотивы могут быть эгоистичными, но они никогда не позволят себе поступков, которые заставят страдать близкого им или просто хорошего человека. Эти люди умеют ставить себя на чужое место.

Представители Земли очень завистливы, но не показывают этого. Справиться с данным чувством помогут пять эффективных способов. Это значительно повысит удачу представителей Земных Знаков, научит их видеть в себе не изъяны, а сильные стороны.

Козероги, Тельцы и Девы не боятся работы. Гораздо страшнее для них — потерять стабильность. Эти люди так сильно зациклены на своем внутреннем равновесии, что иногда боятся развиваться, лишь бы не менять ничего в своей жизни. По этой причине им нужен близкий человек Огненной или Водной стихии, который смог бы вдохновлять и мотивировать их.

Стихия Воды

Рак, Скорпион и Рыбы — это Знаки Воды. Их отличительной особенностью является повышенная тяга к знаниям и невероятно мощная интуиция. Они никогда не забывают тех, кто им когда-то помогал, но никогда не забывают и своих врагов. Эти люди открыты для переговоров и примирения, но не потерпят наглости.

Их этих трех Знаков самым ленивым считаются Рыбы. Это единственная причина, по которой представителям этого Знака сложно добиться больших высот в бизнесе. Раки и Скорпионы напрочь лишены ограничений в этом плане, ведь они знают, что все зависит от того, насколько человек замотивирован. Рыбам в поисках мотивации часто помогают близкие.

У представителей стихии Воды очень развито творческое начало. Оно помогает им быстрее находить решения самых трудных задач. Если представители этих Знаков занимаются искусством, то им нет равных. Угнаться за полетом их мысли почти невозможно. Необычно сложенный интеллект не мешает им быть потенциально хорошими лидерами. Наилучшая совместимость — со Знаками Земли.

У представителей разных стихий есть свои цвета, привлекающие удачу. Если вы будете знать, какой цвет в энергетическом плане подходит вам больше всего, вам будет проще произвести правильное впечатление на окружающих людей.