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Суббота, 14.03.2020
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Карантин в Украине: УГКЦ проведет воскресную литургию онлайн

Карантин в Украине: УГКЦ проведет воскресную литургию онлайн
22:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украинская греко-католическая церковь проведет в воскресенье литургию онлайн.

Украинская греко-католическая церковь из-за коронавируса в воскресенье, 15 марта, проведет литургию онлайн.

Об этом в Facebook сообщил глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав.

"Учитывая пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространения, в Украинской Греко-Католической Церкви сообщают верных Церкви и всех заинтересованных лиц о возможности в воскресенье молиться Литургию онлайн. Трансляция будет проходить из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Она начнется в 11.00", - говорится в сообщении.

Напоминаем, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

На сегодня в Украине подтверждены три случая коронавируса. Среди них один летальный.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 147838 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных - в Китае (80 976), Италии (17660), Иране (12729), Южной Корее (8086), Испании (5232). Зафиксировано 5539 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71718 человека.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.

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УГКЦ, Богослужение, Литургия.
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