Минздрав будет сообщать украинцам о коронавирусе по СМС

Новости Украины:Минздрав будет отправлять информацию о мерах борьбы с новым коронавирусом по СМС.

Министерство здравоохранения Украины будет информировать граждан о мерах борьбы с новым коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

Как сообщается на сайте Минздрава, соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины сегодня, 14 марта.

«Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом», - заявил министр здравоохранения Илья Емец на заседании правительства.

Согласно сообщению, техническое выполнение этого решения премьер-министр Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Напоминаем, в Украине сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения и отменено проведение массовых мероприятий. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.