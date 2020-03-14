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Кабмин просит авиаперевозчиков не повышать цены на билеты

Кабмин просит авиаперевозчиков не повышать цены на билеты
23:58 Сб, 14 Март 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Владислав Криклий сообщил, что правительство общается с авиаперевозчиками о ценах на билеты.

Кабинет министров Украины активно общается с авиаперевозчиками по недопущению значительного роста стоимости билетов на фоне ажиотажа, который вызван решением о закрытии авиасообщения для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга после заседания правительства.

«К сожалению, дефицит и спрос влияют на стоимость, и это не только Украины касается. Но мы с авиаперевозчиками говорим о том, чтобы они максимально свою ценовую политику регулировали и не пытались компенсировать предстоящие потенциальные убытки за счет повышения стоимости сейчас», - сказал он.

«Мы пообещали их задействовать для того, чтобы спецрейсы, когда мы будем при поддержке государства возвращать граждан, будем обращаться к нашим авиаперевозчикам, чтобы у них была работа, и они могли покрывать часть своих расходов на содержание своих компаний», - добавил министр.

Напоминаем, в Украине сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцев и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение. Так, принятым решением предусмотрено: временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 года по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

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Правительство, Кабмин, Авиаперевозчики.
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