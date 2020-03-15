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Криклий: Словения пропустила часть заблокированных на границе автобусов с украинцами

Криклий: Словения пропустила часть заблокированных на границе автобусов с украинцами
01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Словения подтвердила, что первая группа автобусов перешла итальянско-словенскую границу.

Власти Словении пропустили часть транспортных средств, которые были заблокированы на границе с Италией, где среди прочих застряли и украинские перевозчики.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу. Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств", - написал министр.

По словам Криклия, сейчас формируют колонны по 15 авто и разрешают транзитный проезд.

"Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - добавил глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось, ночью 13 марта пограничники Словении остановили два автобуса с украинцами, которые направлялись из Италии.

Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что граждан Украины, застрявших на границе Италии и Словении, вернут на родину спецрейсом на этих выходных.

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Италия, Словения, Владислав Криклий.
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