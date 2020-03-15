Карантин в Украине: ПФУ обратился к гражданам

Новости Украины:Пенсионный фонд призвал пользоваться онлайн-сервисами во время карантина в Украине.

В связи с принятыми Кабмином ограничительными мерами, чтобы минимизировать контакты людей во время карантина, Пенсионный фонд Украины сообщил, что решить большинство вопросов можно без личных визитов в управление ПФУ. Это можно сделать, воспользовавшись онлайн-сервисами.

Как уточняется на странице ПФУ в Facebook, сейчас украинцы могут не выходя из дома решить следующие вопросы:

подать заявление о назначении пенсии в "одно касание"; получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, и др.); проверить данные в "электронной трудовой книжке"; провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор"; подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр (и) застрахованных лиц; подать обращение (предложение и т.д.); активировать услугу бесплатного SMS-информирования (относительно назначения/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

В фонде добавили, что украинцы, как и прежде, могут лично обратиться в территориальные сервисы, их графики приема остаются неизменными.