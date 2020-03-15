"Как действовать, если чувствуете симптомы болезни": В ОП выложили видео-советы

Офис Президента выложил видео-советы как вести себя, если чувствуете симптомы ОРВИ или подозреваете коронавирус. Соответствующее видео появилось на странице Facebook ОП. "Как действовать, если чувствуете в себе симптомы ОРВИ или подозреваете, что заболели коронавирусом?", - говорится в подписи под видео. Как сообщалось ранее, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня госпитализировали трех человек: мужчину и маму с ребенком.