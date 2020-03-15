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Воскресенье, 15.03.2020
"Застрявшие" на границе с Словенией украинцы: в Италию направлен самолет для эвакуации
"Застрявшие" на границе с Словенией украинцы: в Италию направлен самолет для эвакуации
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"Застрявшие" на границе с Словенией украинцы: в Италию направлен самолет для эвакуации

"Застрявшие" на границе с Словенией украинцы: в Италию направлен самолет для эвакуации
18:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Из "Борисполя" вылетел лайнер для эвакуации украинцев, "застрявших" на границе Италии и Словении.

Из международного аэропорта "Борисполь" вылетел самолет для эвакуации 95 украинцев, которые не смогли вернуться из Италии из-за закрытия границы Словенией.

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства, самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта "Борисполь" в 16.00, сообщается на Правительственном портале.

Это только первый борт, осуществляющий эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина.

Он совершит полет по маршруту Киев ("Борисполь") - Венеция (аэропорт "Марко Поло") - Киев ("Борисполь").

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения работникам транспортной отрасли.

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Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки в самолет в соответствии с алгоритмами. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что врачи провели все необходимые исследования, чтобы понять состояние здоровья эвакуированных.

"На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Подчеркиваю, пребывание дома в самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасно для окружающих при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения, указанных в Стандартах оказания медицинской помощи", - сказал Ляшко.

Группа украинцев застряла на границе Италии и Словении

Как сообщалось ранее, вечером 12 марта, когда автобусы рейсов "Милан-Киев" и "Бари-Херсон", в которых находились около 120 украинцев, прибыли из Италии на словенскую границу, пограничники решили не пропускать автобусы в страну, и рекомендовали им возвращаться обратно в Италию.

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Италия, Словения, Эвакуация, Коронавирус.
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