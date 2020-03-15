В "Борисполь" спецрейсом из Италии прибыли эвакуированные украинцы (Фото и видео)

Новости Украины:Самолет с украинцами, которых эвакуировали из Италии прибыл в аэропорт "Борисполь".

Спецрейс с эвакуированными из Италии украинцами прибыл в Международный аэропорт "Борисполь".

Видео прибытия самолета разместил в Facebook Офис Президента.

"Самолет с украинцами, которые были заблокированы в серой зоне между Италией и Словенией, уже в Украине. Люди здоровы и отправляются на самоизоляцию в домашних условиях", - сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напоминаем, 15 марта авиакомпания SkyUp эвакуирует 98 пассажиров двух автобусов, которых не пропустили на границе Италии и Словении, а также еще 27 человек, изъявивших желание эвакуироваться из Италии.