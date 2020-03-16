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Понедельник, 16.03.2020
Запрет на въезд иностранцам в Украину вступил в силу
Запрет на въезд иностранцам в Украину вступил в силу
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Запрет на въезд иностранцам в Украину вступил в силу

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Запрет на въезд иностранцам в Украину вступил в силу
05:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Вступил в силу временный запрет въезда в Украину для иностранных граждан.

Согласно решению Кабинета министров, вступил в силу временный запрет въезда в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 14 марта.

Распоряжение о временном ограничении пересечения границы было принято во исполнение решений СНБОУ относительно противодействия распространению коронавируса в Украине.

Документом предусмотрено:

- временно запретить с 00 час. 00 мин. 16 марта по 3 апреля 2020 года пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства - за исключением ряда категорий (в частности, лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, представителей официальных международных миссий, диппредставительств и членов их семей).

- с 00 час. 00 мин. 17 марта по 3 апреля 2020 году временно закрыть пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения.

Министерству иностранных дел было поручено проинформировать об указанных ограничениях дипломатических представителей иностранных государств в Украине, а также зарубежные дипломатические учреждения.

С 16 марта по 3 апреля в рамках мер по противодействию распространению коронавируса приостановят работу 107 пунктов пропуска на границе Украины.

Как сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. То есть 107 пунктов в период до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу.

"Мы оставили на границе с каждой смежной страной необходимое количество пунктов пропуска, и могу вас заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке государственной границы", - подчеркнул Дейнеко.

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СНБОУ, Коронавирус, гспу, Сергей Дейнеко.
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