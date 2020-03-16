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Неделя третья Великого поста 22 марта 2020 года: Крестопоклонная

Неделя третья Великого поста 22 марта 2020 года: Крестопоклонная
08:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В эти дни читаются покаянные молитвы о прощении грехов, о спасении души.

Неделей в православии называется воскресенье. Третье воскресенье Великого поста в 2020 году, как и всегда, будет Крестопоклонной неделей. В связи с этим 22 марта желательно следовать некоторым традициям этого дня.

Крестопоклонная неделя — это не единственный день в году, посвященный главному символу христианства: есть также праздник Воздвижения. 

Особенности и история Крестопоклонной недели 22 марта

Первая особенность заключается в церковной службе. Во время нее в центр храма выносится крест. Эта традиция напрямую связана с главными особенностями православной веры, согласно которым главным символом этой религии является крест Господень.

Крест — это не просто символ распятия Христа. Он означает спасение, которое даруется всем, кто соблюдает закон Божий. Это еще одно напоминание о страстной седмице, которая является последней неделей Великого поста.

В этот день происходит очень важное событие — переход во вторую половину поста. Первая половина уже за спиной. Самое трудное позади и ещё впереди, ведь Страстная неделя, которая начнется в начале апреля, будет самой сложной.

Традиции Крестопоклонной недели

Самая первая и важная традиция — посещение храма, исповедь и причастие, чтение молитв. Если попасть в храм не получится по какой-то уважительной или неуважительной причине, то лучше прочитать молитвы дома. Это могут быть такие молитвы, как "Отче наш" или "Символ веры".

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На Киевской Руси с древности на Крестопоклонную неделю пекли постные пироги в форме креста. Несмотря на то, что многие виды пищи есть нельзя, это не значит, что не получится накрыть на стол так, чтобы все смогли получить удовольствие от трапезы.

В это воскресенье церковнослужители настоятельно советуют не смотреть телевизор и полностью сфокусироваться на семейных делах, общении и духовном развитии, обоюдной помощи. Развлекаться нельзя, но только привычными нам способами. Всегда можно найти, о чем поговорить, как провести вечер без кино и телепередач.

Если вы не знаете, какой едой порадовать себя во время поста, воспользуйтесь нашими постными рецептами вкусных блюд. В этот великий день они помогут вам воспрянуть духом и наполниться позитивными эмоциями и силами для начала новой недели.

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История, Традиции, Приметы, Великий пост, 22 марта, Крестопоклонная неделя, Великий пост 2020, Неделя третья Великого поста.
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