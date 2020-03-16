Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии
Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии
МИД раскрыл количество зараженных COVID-19 украинцев в мире
МИД раскрыл количество зараженных COVID-19 украинцев в мире
Суркис: Я не дам уничтожить Динамо
Суркис: Я не дам уничтожить Динамо
16 марта - приметы и обряды в Евтропиев день
16 марта - приметы и обряды в Евтропиев день

Кулеба рассказал, что происходит с гражданами Украины в Египте

Кулеба рассказал, что происходит с гражданами Украины в Египте
09:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул и будет на месте координировать помощь украинским туристам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздержаться от туристических поездок за границу в связи с пандемией коронавируса.

Об этом Кулеба сказал на брифинге, который состоялся в воскресенье вечером.

"Есть те, кто все еще агитирует людей ехать за границу, продают путевки на чартеры. Я получил сообщение, что вчера вылетела группа, которой туристическая компания сказала, что они отлично отдохнут за небольшие деньги, все у них будет хорошо, а все что происходит - это блеф. Поэтому еще раз призываю граждан не выезжать сейчас в туристические поездки. Это существенно может осложнить вам жизнь и подвергнуть вас серьезным рискам", - отметил глава МИД.

Он рассказал, что с украинцами, которые оказались в карантине в Египте министерство поддерживает связь.

МИД раскрыл количество зараженных COVID-19 украинцев в мире

"Сидят в карантине. Здесь без выбора. Если закрыли весь отель, то находись там. Но как только карантин закончится, мы будем готовы оказывать им необходимую помощь. Сейчас с ними поддерживается связь. Пока карантин, никто эвакуирован быть не может. По состоянию на сейчас не зафиксировано больных коронавирусом среди граждан на карантине", - рассказал Кулеба.

Министр отметил, что в дипломатической службе наблюдается полная мобилизация — в том числе привлечены все консульства.

"Несколько часов назад выяснилось, что застряла одна из украинских сборных в Греции, будем вытаскивать. Вчера занимались всю ночь, чтобы в Украину доехали четыре молодежные сборные по регби", - добавил глава МИД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Египет, МИД Украины, Вирус, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала
05 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Во Франции более пяти тысяч человек больны коронавирусом
Во Франции более пяти тысяч человек больны коронавирусом
Неделя третья Великого поста 22 марта 2020 года: Крестопоклонная
Неделя третья Великого поста 22 марта 2020 года: Крестопоклонная
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь