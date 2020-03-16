Кулеба рассказал, что происходит с гражданами Украины в Египте

Новости Украины:В Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул и будет на месте координировать помощь украинским туристам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздержаться от туристических поездок за границу в связи с пандемией коронавируса.

Об этом Кулеба сказал на брифинге, который состоялся в воскресенье вечером.

"Есть те, кто все еще агитирует людей ехать за границу, продают путевки на чартеры. Я получил сообщение, что вчера вылетела группа, которой туристическая компания сказала, что они отлично отдохнут за небольшие деньги, все у них будет хорошо, а все что происходит - это блеф. Поэтому еще раз призываю граждан не выезжать сейчас в туристические поездки. Это существенно может осложнить вам жизнь и подвергнуть вас серьезным рискам", - отметил глава МИД.

Он рассказал, что с украинцами, которые оказались в карантине в Египте министерство поддерживает связь.

"Сидят в карантине. Здесь без выбора. Если закрыли весь отель, то находись там. Но как только карантин закончится, мы будем готовы оказывать им необходимую помощь. Сейчас с ними поддерживается связь. Пока карантин, никто эвакуирован быть не может. По состоянию на сейчас не зафиксировано больных коронавирусом среди граждан на карантине", - рассказал Кулеба.

Министр отметил, что в дипломатической службе наблюдается полная мобилизация — в том числе привлечены все консульства.

"Несколько часов назад выяснилось, что застряла одна из украинских сборных в Греции, будем вытаскивать. Вчера занимались всю ночь, чтобы в Украину доехали четыре молодежные сборные по регби", - добавил глава МИД.