День Святого Патрика 2020: история и традиции праздника

Новости Украины:Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире.

День святого Патрика – праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в честь ирландского святого Патрика. День является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В других странах мира его отмечают неофициально, в том числе и в Украине.

День святого Патрика 2020: что это за праздник

Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.

День святого Патрика уже давно приобрел большую популярность и перешагнул через границы Изумрудного острова. Празднования в честь Святого Патрика проходят по всему миру. В этот день каждый может стать ирландцем, если только захочет – так говорится в одной из самых распространенных шуток.

История праздника День святого Патрика

Ирландцы начали отмечать День святого Патрика в качестве своеобразного национального праздника еще в X-XI ст., причем не только на территории Ирландии, но и в других европейских странах, где была ирландская диаспора. В начале XVII века католическая церковь включила этот день в литургический календарь. Церковное торжество переносится, если день памяти святого приходится на Страстную неделю (неделя перед Пасхой). Празднуют День святого Патрика 17 марта практически во всех странах, а в некоторых он растягивается на несколько дней.

День святого Патрика – обычаи и традиции

В праздновании этого дня тесно переплелись христианские и языческие традиции. Очень трудно отделить одно от другого, да, и не нужно, учитывая то что именно это переплетение делает праздник всенародно любимым.

Некоторые люди ежегодно планируют паломничество в Чистилище святого Патрика, которое обычно ассоциируется с покаянием и духовным исцелением с начала 13-го века. Оно расположено на острове Стейшн посреди озера Лох-Дерг в графстве Донегол. Говорят, что все, кто пришел в святилище в покаянии и вере, получат прощение за свои грехи.

К христианским традициям можно отнести ежегодное восхождение паломников на святую гору Croagh Patrick. Согласно преданию, именно на этой горе святой Патрик совершил одно из своих чудес – изгнал всех змей. История говорит, что в то время как святой Патрик постился, змеи напали на него, а он сбросил всех змей в океан. Однако, считается, что не было никаких змей в Ирландии после последнего ледникового периода.

К народным относится традиция распития хотя бы одной рюмочки спиртного в каком-нибудь ирландском баре. Существует так называемая "Чарка Патрика" – единица измерения выпиваемого виски. Предание предписывает положить в бокал лист клевера до того, как выпить бокал виски. В народе так и говорят – "осушим трилистник". Интересно, что в самой Ирландии День святого Патрика долгое время считался исключительно религиозным праздником, а до семидесятых годов прошлого столетия ирландские законы запрещали пабам работать в этот праздник.

Символы праздника

По народной же традиции этот праздник принято встречать в зеленой одежде (зеленый – цвет весны, Ирландии и трилистника). Желательно также украсить свой костюм живой или стилизованной веточкой трилистника и ирландским флагом. Постепенно появился обычай прикалывать к одежде веточки живого трилистника, который считается в Ирландии символом праздника.

Еще один символ праздника – лепреконы. Но "визитной карточкой" Дня святого Патрика лепреконы стали отнюдь не сразу. Пока праздник носил исключительно религиозный характер, а все развлекательные заведения, в том числе и пабы, в этот день были закрыты, его символизировал только лист клевера (трилистник). Но когда празднования стали более светскими, нужен был понятный и забавный персонаж, который можно было бы изображать на сувенирной продукции. Сам Патрик на эту роль не подходил, поэтому одна рекламная фирма вспомнила о кельтских мифах и о лепреконах. Так эти существа обрели новую жизнь.