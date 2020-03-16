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Магия дня весеннего равноденствия: три ритуала на пробуждение любви

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Магия дня весеннего равноденствия: три ритуала на пробуждение любви
11:40 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Эксперты рекомендуют не терять времени даром, чтобы день весеннего равноденствия стал временем начала счастливой жизни.

Весеннее равноденствие — особое время, не даром названное днем силы. Пробуждение природы можно и нужно использовать себе во благо, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены и избавиться от одиночества.

Весной наступает пора активности, и тем, кому не хватает любви и заботы, стоит обратить внимание на действенные ритуалы. С их помощью получится привлечь в жизнь счастье и найти истинную пару. 

Ритуал на привлечение любви

В день весеннего равноденствия принято разжигать костры, чтобы прогнать холода и помочь солнечным лучам прогреть землю. Наши предки в это время призывали Ярило и Живу, которые возобновляли цикл, помогая земле вновь одаривать людей своими богатствами. В этот период проводили множество ритуалов, в том числе тех, что избавляли от одиночества. В современном мире можно воспользоваться мудростью поколений, чтобы в жизни больше не было места разочарованиям.

Привлечь любовь получится, если написать на листке бумаге все страхи и тревоги. Листок поджигают от пламени костра, а если это невозможно, то от пламени свечи. Пепел развеивают по ветру со словами:

"С бедами в день весеннего равноденствия прощаюсь, зиме их отдаю. Забирай с собой мои печали да не возвращай больше. С весенним теплом природа расцветает, любовь в воздухе витает. Так и меня пусть стороной не обойдет — счастье на крыльях перелетных птиц принесет".

Ритуал на любовь в день весеннего равноденствия

Еще один способ привлечь любовь — подробно описать человека, с которым хотелось бы не просто познакомиться, но и создать крепкую семью. Письмо кладут в конверт и убирают в укромное место, а затем собирают дары для того, чтобы попросить Матушку-Землю о помощи. Свежий хлеб, кашу и печенье стоит отнести на поляну, а лучше на поле, поклониться земле и произнести:

"Матушка-Земля каждый год нас провизией снабжает, с любовью каждое зерно растит, всему жить и развиваться позволяет. Так и мою просьбу уважь — протори тропинку для любви к двери моей да не дай с ней сойти тому, кто мне предназначен".

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Пробуждение любви в весеннее равноденствие

Справиться с одиночеством в день весеннего равноденствия помогут силы природы. Для этого любой луковичный цветок нужно посадить в горшок и ухаживать за ним. После того, как растение проклюнется, его заговаривают следующими словами:

"Весна — время для любви. Как зелень к солнцу поднимается, к теплу тянется, так и сердце мое без любви тоскует, не радуется. Как цветок мой в рост пойдет, так и любовь придет, в сердце моего избранника пробудится".

Посадить можно и росток цветка, который привлечет в жизнь любовь, поставив его на подоконник в спальне.

Ритуалы в день весеннего равноденствия проводили во все времена, и знания прежних поколений до сих пор актуальны. В этот необычный день каждый может поменять свою судьбу и справиться с любыми сложностями, если будет верить в себя и проведет ритуалы, направленные на привлечение благополучия.

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Традиции, Приметы, Ритуалы, День весеннего равноденствия, Равноденствие, Ритуалы в день весеннего равноденствия.
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