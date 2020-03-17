Именины Вячеслава: значение имени и оригинальные поздравления

Новости Украины:Имя Вячеслав произошло от древнерусских слов "вяче", означающее "больше", и "слав", то есть "слава".

Это имя славянское и переводится как "более славный", "самый славный". Старинная форма имени – Вечеслав, Вяцеслав. Аналогами имени Вячеслав, употребляемыми в других славянских языках, являются Венцеслав и Вацлав.

Уменьшительно-ласкательное обращение Слава также является краткой формой ко многим мужским (Белослав, Борислав, Радослав, Братислав, Ярослав, Милослав, Мстислав, Святослав, Бронислав, Станислав, Вышеслав, Истислав, Ладислав, Горислав, Владислав и т.п.) и женским (Белослава, Ярослава, Милослава, Воислава, Венцеслава, Бронислава, Доброслава, Святослава, Светислава, Мирослава, Горислава, Вацлава, Златослава, Владислава и т.п.) именам.

Вячеслав очень жаждет славы. У него сильное стремление к лидерству, конкуренции. Но бывает, что трудности, которые возникают у него на пути, заставляют Вячеслава отказаться от задуманного и полностью сложить оружие, не принимать никакого участия в дальнейшем. В таких случаях Вячеслав может быть полностью морально раздавлен и ему очень тяжело будет встать вновь на ноги, обрести силу и веру в себя.

Вячеслав может поддерживать хорошие отношения с окружающими и хотел бы, чтобы все вокруг были довольны. Но вот если он решил, что разрывает какие-либо отношения, то вернуть былое расположение или добрые отношения будет очень трудно. Вячеслав злопамятен, но не мстителен. Он просто перестанет общаться и поддерживать какие-либо контакты.

Быть руководителем Вячеславу трудно. Хоть в нем и есть желание быть лидером, но в нем не так сильно чувство быть самым первым. Вячеслав очень трудолюбив и кропотлив. Но предпочитает работать лишь над одним делом, не переключаясь на второе, даже если в первом возникла возможность сделать длительный перерыв.

Вячеслав любит совмещать работу с отдыхом при условии, что работа не напряжённая и не потребует много усилий. Ему нравится, чтобы все было по справедливости, но вот отстаивать чьи-то справедливые претензии он не стремится. Просто отойдет в сторону и будет смотреть, как все развивается. При этом всегда будет радеть за справедливость и честные отношения.

В семейной жизни Вячеслав может выглядеть тихоней, но если в нем разбудить его лидерское начало, то он вполне может начать искать справедливости и воплощения его в семье. Выйдя замуж за одного мужчину, со временем женщина может увидеть в нем совершенно другого человека. Вячеслав любит детей, может долго с ними играть в различные настольные игры, но вот подвижные игры ему будут не интересны.

Поздравления

Вячеслав, в день именин тебе поём мы славу,

Пусть в жизни тебе всегда везёт,

Пусть ангел на верную тропу направит,

Пускай удача непременно к тебе придёт.

Пусть в жизни всё удаётся просто и легко,

Пускай карьера тебя поднимет высоко,

Пускай любовь тебя окрыляет,

Пускай друзья надёжные окружают.

Вячеслав, ты сегодня виновник торжества,

Тебе все комплименты и нежные слова,

С именинами тебя от всей души поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

Пусть жизнь твоя расцветает,

Пускай здоровья с каждым годом прибывает,

Пусть непременно сбываются мечты,

Желаем самой счастливой судьбы.

Ты сегодня именинник, прими поздравленья,

Пускай отличным будет настроенье,

В лучах славы купайся всегда,

Пускай судьба наградит тебя сполна.

Пусть дни твои все будут ясны,

Пусть достижения будут прекрасны,

Пусть уважают, Вячеслав, тебя, понимают,

Пускай достойные друзья окружают.

Пусть добрый ангел хранит тебя,

Пускай удача не проходит мимо,

Будь весёлым, жизнерадостным всегда,

Просто, Славик, будь счастливым.

В день именин поздравленья принимай,

Тебе станцуем мы весёлый Каравай,

Здоровья пожелаем, успехов и везенья,

И всегда отличного настроенья.

Слава, поздравленья от души принимай,

Будь бодрым и весёлым, никогда не унывай,

Пусть добрый ангел пошлёт с небес благословенье,

Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье.

Пусть путь твой освещает яркая звезда,

Пусть будет удивительной судьба,

Пусть все решенья будут точными,

Пусть нити жизни будут прочными.

Слава, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Поздравить Славу мы хотим

С днем христианских именин.

По имени — наиславнейший,

Но не стремишься быть главнейшим

Ни в дружбе, ни в больших делах.

Во всем на равных ты правах!

Помочь охотно согласишься,

Полезным быть всегда стремишься.

Но тот поддержку не найдет,

Кто за чужой стремится счет,

То есть за Славин, прокатиться,

С таким не станешь ты мириться.

Средь нас ты самый справедливый!

Хотели б, чтоб ты был счастливый,

Успешный, радостный и вольный —

И Ангелом своим довольный!