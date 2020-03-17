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День памяти иконы Божией Матери "Воспитание": дата, история и традиции праздника

День памяти иконы Божией Матери "Воспитание": дата, история и традиции праздника
09:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Икона "Воспитание" почитается среди христиан, и этот лик занимает важное место среди других чудотворных ликов Божией Матери.

Чудотворная икона "Воспитание" широко известна в православном мире. К ней обращаются с просьбами об избавлении от бед и молятся, чтобы Богородица помогла с воспитанием подрастающего поколения.

Священнослужители отмечают важность молитв, которые родители возносят Высшим Силам, ведь искренние просьбы всегда находят отклик.

История и значение иконы

Икона "Воспитание" почитаема, однако история ее появления до сих пор остается загадкой. Священнослужители отмечают, что икона, скорее всего, пришла на Киевскую Русь из Византии. До Революции чудотворный лик хранился в Казанском Соборе города Москвы, но затем след его теряется, и сейчас есть только точная копия известной иконы. Списки с чудотворного лика находятся и в других храмах России, и многие из них тоже считаются чудотворными.

Перед святой иконой принято молиться о подрастающем поколении, и родители прибегают к помощи Высших Сил, чтобы уберечь своих детей от множества угроз и соблазнов, мешающих юным душам развиваться согласно Божьим заветам. Искренние молитвы помогают обрести гармонию и взаимопонимание в семье, найти выход из трудной ситуации и воспитать детей с младенчества в благочестии.

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День иконы 18 марта

В праздничный день священнослужители приглашают верующих на службу, во время которой каждый сможет помолиться Богородице и попросить у нее поддержки. 18 марта в церкви и храмы лучше всего отправляться вместе с детьми, чтобы те также помолились Высшим Силам.

В день почитания лика Богоматери продолжается Великий пост, поэтому 18 числа верующие придерживаются ограничений, предписанных церковью. В понедельник не стоит посвящать время увеселительным мероприятиям и бытовым делам, если они отвлекают от молитв, очищающих души и помыслы.

Помолиться Божией Матери можно и дома, если нет возможности отправиться в церковь на специальную службу. В этот день Небеса открыты для просьб, и Высшие Силы внемлют каждому произнесенному слову.

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