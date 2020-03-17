Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 9 по 15 марта 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

09.03.2020 – 15.03.2020

Карантин Украина 2020

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Курс доллара

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,74 грн до 26,09 грн (+5,4%).

Вольфсбург – Шахтар

Донецкий Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 2:1.

Коронавірус в Україні

Том Хэнкс

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.

Холостяк 10 сезон

В новом выпуске "Холостяк" 10 сезон девушки начали свою борьбу за главного мужчину проекту.

НАЗК подання декларації

Спіймати Кайдаша

Мышеловка для кота

Пандемія

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Том Хэнкс

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.

Время и стекло

Тарас Шевченко

Билли Айлиш

Валентина Терешкова

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Заражение

Картина была впервые показана 3 сентября 2011 года на Венецианском кинофестивале. На экраны кинотеатров США фильм вышел 9 сентября, собрав 22 млн доллара в первый уик-энд. Суммарные сборы от проката по всему миру составили 135 млн долларов. Премьера в России состоялась 13 октября 2011 года.

Бладшот

Холодное сердце 2

Вперед

Еж Соник

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Спіймати Кайдаша

Мышеловка для кота

Содержанки

Стань моей тенью

Жестокий Стамбул

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Холостяк 2020

"Холостяк 10" 2 выпуск: кто получил уникальный ключ к жилью Максима Михайлюка.

Голос країни 10 сезон

Від пацанки до панянки 2020

МастерШеф. Професіонали 2 сезон

Хата на тата

Напомним, Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором.