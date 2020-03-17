Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
09.03.2020 – 15.03.2020
Карантин Украина 2020
С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Курс доллара
С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,74 грн до 26,09 грн (+5,4%).
Вольфсбург – Шахтар
Донецкий Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 2:1.
Коронавірус в Україні
Том Хэнкс
Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.
Холостяк 10 сезон
В новом выпуске "Холостяк" 10 сезон девушки начали свою борьбу за главного мужчину проекту.
НАЗК подання декларації
Спіймати Кайдаша
Мышеловка для кота
Пандемія
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
Том Хэнкс
Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.
Время и стекло
Тарас Шевченко
Билли Айлиш
Валентина Терешкова
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
Заражение
Картина была впервые показана 3 сентября 2011 года на Венецианском кинофестивале. На экраны кинотеатров США фильм вышел 9 сентября, собрав 22 млн доллара в первый уик-энд. Суммарные сборы от проката по всему миру составили 135 млн долларов. Премьера в России состоялась 13 октября 2011 года.
Бладшот
Холодное сердце 2
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Еж Соник
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Спіймати Кайдаша
Мышеловка для кота
Содержанки
Стань моей тенью
Жестокий Стамбул
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Холостяк 2020
"Холостяк 10" 2 выпуск: кто получил уникальный ключ к жилью Максима Михайлюка.
Голос країни 10 сезон
Від пацанки до панянки 2020
МастерШеф. Професіонали 2 сезон
Хата на тата
Напомним, Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором.