Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением
Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта

Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google

Смотрите фото (9)
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
14:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 9 по 15 марта 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

09.03.2020 – 15.03.2020

Карантин Украина 2020

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Курс доллара

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,74 грн до 26,09 грн (+5,4%).

Вольфсбург – Шахтар

Донецкий Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 2:1.

Коронавірус в Україні

Том Хэнкс

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.

Холостяк 10 сезон

В новом выпуске "Холостяк" 10 сезон девушки начали свою борьбу за главного мужчину проекту.

НАЗК подання декларації

Спіймати Кайдаша

Мышеловка для кота

Пандемія

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Том Хэнкс

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.

Время и стекло

Тарас Шевченко

Билли Айлиш

Валентина Терешкова

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Заражение

Картина была впервые показана 3 сентября 2011 года на Венецианском кинофестивале. На экраны кинотеатров США фильм вышел 9 сентября, собрав 22 млн доллара в первый уик-энд. Суммарные сборы от проката по всему миру составили 135 млн долларов. Премьера в России состоялась 13 октября 2011 года.

Бладшот

Холодное сердце 2

Вперед

Еж Соник

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Спіймати Кайдаша

Мышеловка для кота

Содержанки

Стань моей тенью

Жестокий Стамбул

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Холостяк 2020

"Холостяк 10" 2 выпуск: кто получил уникальный ключ к жилью Максима Михайлюка.

Голос країни 10 сезон

Від пацанки до панянки 2020

МастерШеф. Професіонали 2 сезон

Хата на тата

Напомним, Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Google, Холостяк, Карантин, Том Хэнкс, Гугл, Тренды, Гугл тренд, Спіймати Кайдаша, Карантин Украина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: для школьников запустят онлайн-курсы
Рада и МОН запускают онлайн-курсы для школьников
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Продолжение &quot;Очень странных дел&quot; вряд ли выйдет в 2020 году
Продолжение "Очень странных дел" вряд ли выйдет в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь