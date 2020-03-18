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Среда, 18.03.2020
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Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 17 марта
Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 17 марта

Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 17 марта

Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 17 марта
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Приметы на 18 марта подсказывали, когда лучше начинать посев.

Традиции на 18 марта

Мученик Конон Градарь жил в памфилийском городе Мандоне и занимался возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище.

В древних церковных месяцесловах этот угодник называется Страдником, и о нем наши предки говорили: "Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород, и ты только почни в этот день, непременно огород будет добр и овощу будет много". 

Рекомендовали в этот день замачивать семена капусты и помидоров, для того чтобы посеять их в парники, которые также к этому дню подготавливали и обновляли. Считалось, что с этого дня утренники - весенние морозы, что случаются до восхода солнца, - будут один легче другого. По народному поверью, их будет сорок.

Памятные даты, знаменательные события 18 марта 2020 года

Приметы на 18 марта

Конон на огород позвал.

На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде.

Навозишь на Огородника на гряды навоз - не хлебнешь зимой над печным горшком слез.

Коли на Конона ясно, лето будет не градобойное.

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Традиции, Приметы, Обряды, 18 марта, Конон Огородник, Конон Градарь, День Конона.
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