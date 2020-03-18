Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 17 марта

Традиции на 18 марта
Мученик Конон Градарь жил в памфилийском городе Мандоне и занимался возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище.
В древних церковных месяцесловах этот угодник называется Страдником, и о нем наши предки говорили: "Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород, и ты только почни в этот день, непременно огород будет добр и овощу будет много".
Рекомендовали в этот день замачивать семена капусты и помидоров, для того чтобы посеять их в парники, которые также к этому дню подготавливали и обновляли. Считалось, что с этого дня утренники - весенние морозы, что случаются до восхода солнца, - будут один легче другого. По народному поверью, их будет сорок.
Приметы на 18 марта
Конон на огород позвал.
На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде.
Навозишь на Огородника на гряды навоз - не хлебнешь зимой над печным горшком слез.
Коли на Конона ясно, лето будет не градобойное.