Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 17 марта

Новости Украины:Приметы на 18 марта подсказывали, когда лучше начинать посев.

Традиции на 18 марта

Мученик Конон Градарь жил в памфилийском городе Мандоне и занимался возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище.

В древних церковных месяцесловах этот угодник называется Страдником, и о нем наши предки говорили: "Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород, и ты только почни в этот день, непременно огород будет добр и овощу будет много".

Рекомендовали в этот день замачивать семена капусты и помидоров, для того чтобы посеять их в парники, которые также к этому дню подготавливали и обновляли. Считалось, что с этого дня утренники - весенние морозы, что случаются до восхода солнца, - будут один легче другого. По народному поверью, их будет сорок.

Приметы на 18 марта

Конон на огород позвал.

На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде.

Навозишь на Огородника на гряды навоз - не хлебнешь зимой над печным горшком слез.

Коли на Конона ясно, лето будет не градобойное.