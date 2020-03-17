Для чего нужен и где используется дистиллятор для воды?

Новости Украины:Как выбрать дистиллятор воды и как он работает.

Дистиллятор для воды представляет собой устройство, перегоняющее, испаряющее и охлаждающее жидкость с целью получения конденсата, который снова преобразовывается в жидкость. В результате получается чистая вода без примесей и запаха. В магазине Медика представлен огромный выбор дистилляторов в разной ценовой категории.

Некоторые модели оборудования могут очищать как горячую, так и холодную воду с разной производительностью. Дистиллированная вода применяется практически во всех отраслях, поэтому наиболее распространенными являются настольные дистилляторы для воды.

Как работает дистиллятор воды?

Дистиллятор состоит из перегонного куба, системы охлаждения и водосборника. Обычную воду заливают в перегонный куб, где под воздействием высокой температуры, она испаряется. Пар поступает в систему охлаждения, где преобразовывается в конденсат, который собирается в специальной емкости. Именно конденсат является дистиллятом.

Как выбрать дистиллятор воды?

Выбирать оборудование следует по производительности:

Бытовой дистиллятор (настольный) обладает небольшой производительностью. С его помощью добывают дистиллированную воду для использования в медицине и кулинарии.

Аппарат со средним уровнем производительности способен за час переработать до 10 литров жидкости. Применяется преимущественно в лабораториях, аптеках и медучреждениях.

Дистилляторы с высоким уровнем производительности перерабатывают в течение часа до 25 литров жидкости. Оборудование актуально для лабораторий, клиник и аптек.

Бидистиллятор позволяет добыть воду наивысшего качества без содержания солей и других минералов.

Полученную дистиллированную воду используют в основном:

1. Заливки в аккумулятор автомобиля.

2. Разведения антифриза.

3. Работы ультразвуковых устройств.

4. Заливки в утюг, парогенератор, увлажнитель воздуха.

5. Ухода за измерительными приборами.

6. Изготовления лекарств и спиртных напитков.

7. В медицинских целях.

Дистиллированная вода не подходит для употребления внутрь, так как нарушает водно-солевой баланс в организме человека и может привести к ухудшению здоровья.

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