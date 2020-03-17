Для чего нужен и где используется дистиллятор для воды?

Дистиллятор для воды представляет собой устройство, перегоняющее, испаряющее и охлаждающее жидкость с целью получения конденсата, который снова преобразовывается в жидкость. В результате получается чистая вода без примесей и запаха. В магазине Медика представлен огромный выбор дистилляторов в разной ценовой категории.
Некоторые модели оборудования могут очищать как горячую, так и холодную воду с разной производительностью. Дистиллированная вода применяется практически во всех отраслях, поэтому наиболее распространенными являются настольные дистилляторы для воды.
Как работает дистиллятор воды?
Дистиллятор состоит из перегонного куба, системы охлаждения и водосборника. Обычную воду заливают в перегонный куб, где под воздействием высокой температуры, она испаряется. Пар поступает в систему охлаждения, где преобразовывается в конденсат, который собирается в специальной емкости. Именно конденсат является дистиллятом.
Как выбрать дистиллятор воды?
Выбирать оборудование следует по производительности:
Полученную дистиллированную воду используют в основном:
1. Заливки в аккумулятор автомобиля.
2. Разведения антифриза.
3. Работы ультразвуковых устройств.
4. Заливки в утюг, парогенератор, увлажнитель воздуха.
5. Ухода за измерительными приборами.
6. Изготовления лекарств и спиртных напитков.
7. В медицинских целях.
Дистиллированная вода не подходит для употребления внутрь, так как нарушает водно-солевой баланс в организме человека и может привести к ухудшению здоровья.
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