Как рассчитать стройматериалы на ремонт квартиры?

Новости Украины:Если вы решили проводить ремонтные работы в квартире собственными силами, то важно грамотно выполнить расчет необходимых материалов.

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Расчет стройматериалов для подготовительных работ

Первым этапом ремонта в квартире является снятие старых покрытий и подготовка поверхностей к последующей отделке. Для этих работ понадобятся такие ресурсы:

Если старые обои поклеены на совесть и провисели на стенах не один год, то может возникнуть проблема с их снятием. Тут может пригодиться концентрат для снятия обоев. Он разводится в теплой воде. Для обработки 50 – 100 м2 достаточно одной упаковки объемом 0,5 л. Стоит отметить, что данное средство можно заменить раствором теплой воды с уксусом или стиральным порошком.

Для лучшего сцепления стены со штукатуркой, обоями, слоем краски применяют грунтовку глубокого проникновения. Ее расход зависит от шероховатости поверхности и в среднем составляет 200 г на 1 м2.

Деревянные конструкции перед обшивкой защищают антисептиком. Для покрытия 1 м2 поверхности древесины необходимо около 200 г раствора.

Металлические изделия перед окраской обрабатывают специальным грунтом, например, ГФ-021. Его расход составляет от 60 до 100 г на 1 м2.

Сухие строительные смеси

Для проведения штукатурных, шпаклёвочных, плиточных работ и устройства полов используются сухие смеси. Ниже примерный расход данных материалов:

Стартовая гипсовая штукатурка наносится слоем от 5 до 30 мм. При слое в 10 мм необходимо использовать 9,5 кг сухой смеси на 1 м2.

Финишная гипсовая шпатлевка укладывается слоем от 1 до 3 мм. Расход материала в сухом состоянии составляет около 1 кг на 1 м2 при толщине слоя в 1 мм.

Для выравнивания пола удобно использовать сухие цементные смеси для стяжки. Они расходуются в количестве от 2 кг на 1 м2 на каждый мм толщины. Общая толщина стяжки должна составлять от 10 до 80 мм.

Расход плиточного клея составляет от 2 до 8 кг сухой смеси на 1 м2 и зависит от типа плитки и размеров шва.

Лакокрасочные материалы

Расход краски зависит от типа и шероховатости поверхности, метода нанесения, количества слоев и типа материала. Эмаль ПФ-115 расходуется в количестве около 150 г на 1 м2 при одном слое. При применении латексной краски потребуется 100-120 г для одного слоя. При покраске 1 м2 бетона требуется в среднем 150 г материала.

Расчет количества обоев и керамической плитки

Количество обоев рассчитывается по площади стен. Один рулон имеет длину 10 м. Стандартная ширина рулона 53 см и 106 см. Учитывая высоту потолков жилых помещений и необходимость подбора рисунка в среднем одного рулона достаточно для наклеивания трех полос. Количество керамической плитки высчитывается исходя из площади стен или пола с учетом необходимости подрезки размера крайнего ряда.