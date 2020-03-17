Как рассчитать стройматериалы на ремонт квартиры?

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Расчет стройматериалов для подготовительных работ
Первым этапом ремонта в квартире является снятие старых покрытий и подготовка поверхностей к последующей отделке. Для этих работ понадобятся такие ресурсы:
Сухие строительные смеси
Для проведения штукатурных, шпаклёвочных, плиточных работ и устройства полов используются сухие смеси. Ниже примерный расход данных материалов:
Лакокрасочные материалы
Расход краски зависит от типа и шероховатости поверхности, метода нанесения, количества слоев и типа материала. Эмаль ПФ-115 расходуется в количестве около 150 г на 1 м2 при одном слое. При применении латексной краски потребуется 100-120 г для одного слоя. При покраске 1 м2 бетона требуется в среднем 150 г материала.
Расчет количества обоев и керамической плитки
Количество обоев рассчитывается по площади стен. Один рулон имеет длину 10 м. Стандартная ширина рулона 53 см и 106 см. Учитывая высоту потолков жилых помещений и необходимость подбора рисунка в среднем одного рулона достаточно для наклеивания трех полос. Количество керамической плитки высчитывается исходя из площади стен или пола с учетом необходимости подрезки размера крайнего ряда.