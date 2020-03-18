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Весеннее равноденствие 2020: прогноз астрологов

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Весеннее равноденствие 2020: прогноз астрологов
07:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Прогнозы астрологов помогут пережить этот рубеж без вреда, а также запастись благосклонностью планет и улучшить свою жизнь.

День весеннего равноденствия — это начало астрологической весны. 

Весеннее равноденствие обычно приходится на период с 19 по 22 марта (в високосном 2020 году — 20 числа), и представляет собой сутки, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой. Это момент планетарного равновесия перед тем, как на смену холодной зиме придет солнечное лето. Испокон веков этот день считался очень важным во многих культурах: было принято подводить итоги, строить планы, загадывать желания и готовить себя к приходу тепла.

Астрологический прогноз

Весеннее равноденствие совпадает с переходом Солнца из Знака Рыбы в более нестабильный Знак Овна. И как говорят астрологи, мы должны уделить минутку и найти гармонию в своей жизни. Астрологические перемены могут запустить процессы карьерного и личностного роста, поэтому стоит обратить внимание на эти сферы: они могут потребовать серьезных усилий, за которые щедро вознаградит Вселенная.

С наступлением астрологической весны многим может показаться, что почва уходит из-под ног, но не стоит тревожиться и впадать в беспокойство. Уделите время медитативным практикам, почувствуйте единство с окружающим миром — советуют астрологи. Фокусировка на себе и собранность помогут благоприятно пережить кардинальные метаморфозы.

В пятницу 20 марта очень важно будет вспомнить о том, какие цели вы перед собой ставили, ведь наступающие месяцы идеально подойдут для воплощения самых значимых планов. Если в последнее время было много сдерживающих факторов, то теперь многие препятствия спадут, что позволит выступить с собственными инициативами, которые обязательно принесут успехи.

Чему посвятить свои силы

После 20 марта астрологи рекомендуют взяться за дела и планы, в которых есть момент созидания. Творчество, духовные поиски, обучение, новые проекты, путешествия — во всем этом будет сопутствовать удача.

Но не только увлеченность высокими материями обещает успех. К созидательным делам можно отнести и многие обыденные вещи, которые имеют для вас большую значимость. Энергия, которую мы привыкли тратить на себя, начнет искать другое русло — а именно, новые пути, деловые контакты, сфера работы и отношений. На первый план выйдут новые начинания и перемены. Однако эксперты советуют проанализировать, какие вещи заслуживают того, оставаться в вашей жизни, а какие — нет.

Опасности и риски

Весеннее равноденствие привносит свои коррективы в жизнь. Не стоит поддаваться желанию обмануть или утаить информацию, недосказанность в такой день может сыграть против вас. Ложь легко выплывет на поверхность, тайное станет явным, подарив репутацию ненадежного человека.

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Астрологи также обращают внимание на то, что кто-то из окружения может прослыть лицемерным человеком. Этот негативный момент стоит воспринимать не как удар судьбы, а как своевременную помощь, ведь получится вычеркнуть из жизни тайного недоброжелателя.

Достаточно благоприятно влияние равноденствия на романтическую сферу, так как тут появятся шансы обрести гармонию и равновесие, уладить конфликты, загладить свою вину. Этот день может стать хорошей отправной точкой для того, чтобы двигаться вперед по новой траектории, наполнить свою жизнь новой рутиной. Главное, не спешить: семена, посаженные сейчас, будут уверенно расти еще долгие годы.

Прислушивайтесь к астрологическим прогнозам, чтобы стать удачливее и обратить себе во благо любые перемены. Знаменательная дата начала нового астрологического года наступает не каждый день, так что не упускайте возможность изменить жизнь к лучшему.

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История, Традиции, Приметы, Весеннее равноденствие, Весна 2020, Когда весеннее равноденствие, Весеннее равноденствие 2020.
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