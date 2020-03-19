Константинов день, Константиновы круги: приметы и обряды на 19 марта

Новости Украины:По приметам на 19 марта судили о погоде на ближайшее время.

Традиции на 19 марта

В этот день полагалось обойти по кругу все колодцы, притоптать снег. Делали это и для того, чтобы грязная талая вода не стекала в них, и для того чтобы взять у колодца крепость и здоровье. Колодец был очень важен: вода играла большую роль в сельском хозяйстве, в быту и при магических обрядах. Сам колодец воспринимался нашими предками как своеобразный проход в мир духов, поэтому с посещением колодца всегда было связано много ритуалов и запретов. Например, за водой не могли ходить женщины, у которых были месячные, беременные или роженицы (нечистые женщины). Здесь же, у колодца, совершали различные обряды и приносили жертвы.

Считалось, что нельзя пить из чужого колодца - иначе в своем пропадет вода. Верили, что если бросить в колодец мох, пойдет дождь. Именно здесь в засуху молили о дожде.

Колодцы находились под покровительством Богородицы. Но одновременно у колодца можно было повстречаться и с нечистой силой - водяным, русалкой. Здесь часто гадали, в него бросали остатки рождественской, крещенской и пасхальной трапез - угощали умерших родственников. Вообще считалось, что через него на живущих смотрят родители, потому у колодцев всегда надо вести себя достойно.

Приметы и поверья

Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.

Если в этот день мороз, то впереди ещё сорок утренних заморозков.

Услышать стук дятла – к поздней весне.

Сны с 18 на 19 марта нельзя никому рассказывать. Они могу сбыться в течение восьми дней.

Людям, родившимся 19 марта, другие доверяют свои секреты и дела. Им подходит изумруд.