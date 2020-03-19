Именины Максима: значение имени и оригинальные поздравления в стихах и открытках

Новости Украины:Имя Максим имеет латинское происхождение и в переводе означает "величайший".

Происходит от римского когномена (личного или родового прозвища) Maximus. Для имени Максим есть родственное имя Максимилиан.

Эти два имени близки друг другу по звучанию, а также произошли от одного когномена, поэтому часто считают, что имя Максим – это форма имени Максимилиан. Бывает, что ласково так можно назвать Максимилиана, но этим именам соответствуют разные даты именин. Имена Максим и Максимилиан совершенно независимы друг для друга, как два брата – родственники, но каждый сам по себе.

Имя Максим есть в православных святцах, а в католическом календаре ему соответствуют имена Максимиан и Максимус.

Характер Максима сильно зависит от того, на что делали упор его родители при воспитании. Так, Максиму присущи и гордость, и честолюбие, однако эти черты не должны закрывать собой остальные. Очень важно, чтоб родители не старались развивать их у мальчика. Максим, которым не руководит честолюбие или гордость, представляет собой благорасположенного человека, способного многого добиться.

В остальном же Максим не доставляет родителям хлопот. В детстве он спокоен, увлекается книгами и марками, любит посещать детские спектакли. За школьные годы мальчик набирает большой багаж разнообразных знаний.

Энергичности Максима можно только позавидовать. Однако гордость толкает этого мужчину на поступки, вызывающие сопротивление окружающих. Однажды у Максима может не хватить сил, чтобы отстоять свое мнение. Сломавшись, мужчина с этим именем потеряет уверенность в себе, весьма вероятно, что впадет в депрессию и, как следствие, станет неудачлив ни в делах, ни в жизни.

Для Максима очень важно быть умеренным во всем. Часто на жизненном пути Максима появляются сильные покровители, помогающие ему избежать печальной участи. Однако при этом мужчина полностью теряет свою самостоятельность.

Пик успеха для Максима приходится на первую половину его жизни. В молодые годы его самооценка помогает утвердиться на выбранном поприще. Как правило, Максима тянет на интеллектуальные занятия, особо привлекательны для него элитные круги. В них этот мужчина с успехом поддерживает красивый образ, привлекающий к себе и мужчин, и женщин. Повзрослев, Максиму следует сменить свой род занятий и жизненные ориентиры, но часто он забывает это сделать и выглядит смешно и глупо, пытаясь молодиться.

Судить о Максиме с первой встречи с ним можно даже по тому, как он предпочитает называть себя. Уравновешенный и солидный мужчина, переросший юношеский максимализм, представится как Максим, а если гордость и завышенная самооценка до сих пор управляют этим человеком, то он, скорее всего, назовет себя Максом.

По натуре Максим скорее экстраверт. Он не лишен дипломатичности, способен хорошо понимать окружающих. Максим легко убедит вас в чем угодно, особенно, если речь пойдет о любви и чувствах. Мужчина с этим именем успешно манипулирует людьми, в чем ему помогает свойственное ему воображение и интуиция. В глубине души Максим уверен, что именно он – хозяин жизни.

На противоположный пол Максим начинает обращать внимание очень рано. Свою спутницу он всегда будет покорять своим терпением и спокойствием в те минуты, когда от эмоционального взрыва, казалось бы, не удержатся. Однако своим мнением пренебрегать этот мужчина не позволит. Максим может часто влюбляться, но на измену не пойдет. Он верен семье и детям. Часто рядом с Максимом оказывается властная женщина, помогающая ему удержаться в стороне от дурного.

Поздравления

С днём ангела, Максим, тебя поздравляем,

Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,

Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты заветные сбудутся.

Пусть будет жизнь, как родниковая вода,

Пусть совесть будет всегда чиста,

Пусть будет долгой – долгой жизнь,

На виражах судьбы крепче держись.

Макс, ты сегодня именинник, прими поздравленья,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

Пусть жизнь приятно радует тебя,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба.

Пусть все твои желанья сбываются,

Пусть энтузиазм никогда не кончается,

Пусть добрый ангел хранит тебя,

Пусть окружают тебя верные друзья.

Максим, желаю счастья максимум,

Любви тебе и много радости,

Твоим желаньям - исполняться,

Твоей удаче – улыбаться.

Желаю счастья безграничного,

И поведения приличного,

Ведь твой день ангела пришел,

Пускай от яств ломится стол!

Ты самый лучший из мужчин,

Всегда влюбленный в жизнь Максим !

В твой день светлейших именин

Восторг тобой - нам допустим:

С латыни знаем перевод,

Максим - от слова "величайший",

Надежду имя придает,

Что будет жизнь твоя ярчайшей !

Свой расширяя кругозор,

Стремишься к самоутверждению,

А кто с тобой вступает в спор -

Готов пусть будет к поражению !

Ты словом метким всех сразишь !

Хоть по натуре добрый малый,

Скорей поймешь все и простишь:

Худой мир лучше ссоры вялой.

Мы ценим качества твои,

Такие красят всех мужчин !

Ты весь во власти чувств любви

И в день своих же именин !

Я искренне, Максим, Вас поздравляю

С Днем именин – с таким чудесным днем!

В колеса палки пусть судьба не ставит,

Пусть рок в судьбе горит сейчас огнем!

Любви я Вам желаю превосходной,

Чтобы у Вас на все хватало сил!

И чтоб назло всем горестям, невзгодам,

Успех Вас никогда не отпустил!

Максим, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Именинник наш Максим

Как всегда неотразим!

Обаятелен, умен,

Столько качеств важных в нём!

Вот, что необходимо

Пожелать Максиму:

Покорять вершины и менять машины,

Путешествовать по миру, хорошую квартиру,

Любви взаимной, дороги жизни длинной.