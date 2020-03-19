Скачать
Четверг, 19.03.2020
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
Реал пока не собирается возвращать Андрея Лунина из Овьедо
Реал пока не собирается возвращать Андрея Лунина из Овьедо
Константинов день, Константиновы круги: приметы и обряды на 19 марта
Константинов день, Константиновы круги: приметы и обряды на 19 марта

Энергетика позитива: как смех исцеляет от недугов и отводит неудачи

Смотрите фото (3)
Энергетика позитива: как смех исцеляет от недугов и отводит неудачи
09:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Существует семь правил обретения счастья. Без смеха и позитива эти правила не будут работать в полную силу.

Многие с самого детства слышали фразу о том, что чем больше смеешься, тем дольше проживешь. В этих словах есть огромная доля правды, поэтому пришло время узнать, как работает смех и почему он обладает целебными свойствами.

Магическая сила смеха и улыбки делает наши духовные поиски более результативными. Как говорит одна буддийская мудрость, "смеющийся человек никогда не сделает ничего плохого для себя или для окружающих".

Смех — источник позитивной энергии

Когда мы думаем о чем-то хорошем, мы автоматически приносим в свою жизнь позитивную энергетику. Открывается связь нашего биополя с центром изобилия Вселенной. Мироздание делает нам подарки, когда мы мыслим позитивно.

Когда человек смеется, эта связь укрепляется в сотни раз сильнее. Наша аура в моменты, когда мы смеемся, усиливается. Если бы можно было ее увидеть, то это было бы схоже с ослепительным светом.

Когда у нас сильное энергетическое поле, активизируются чакры, энергообмен начинает работать более интенсивно. Эксперты утверждают, что это позволяет обходить неудачи стороной.

Смех как лекарство от болезней и недугов

Не только специалисты в области биоэнергетики, но и эксперты в обычной науке уверены в том, что смех полезен. Исследования показывают, что смех исцеляет от переживаний, снижает выработку кортизола — гормона стресса. Во время смеха учащается пульс, более интенсивно начинает работать сердце. Когда мы смеемся, работает очень много мышц, снижается уровень холестерина. Смех даже лечит головные боли.

Какие знаки зодиака чаще других выигрывают в лотерею
Какие знаки зодиака чаще других выигрывают в лотереюЧитать полностью

Исцеления происходят из-за всплеска позитива. Если человек смеется, значит, он не думает о нехороших вещах, а наши мысли — это источник всего, что нас окружает. Почти сто процентов того, что происходит с нами или вокруг нас, рождается сначала у нас в голове. Смех полностью очищает сознание от отрицательных мыслей. Пусть это происходит относительно непродолжительное время, но этого может хватить для того, чтобы человек смог почувствовать позитивные изменения.

Старайтесь смеяться чаще. Окружайте себя для этого людьми, которые имеют схожее чувство юмора, приводят вас в состояние позитива. Очень действенными являются наши воспоминания. Вспомните какой-нибудь момент из жизни, когда вы очень сильно смеялись. Велика вероятность того, что вы поднимите себе настроение и усилите энергетическое поле в два счета.

Помимо смеха привлекают удачу и наши слова. Ознакомьтесь с десятью словами, которые необходимо произносить чаще. Это позволит вам с большей вероятностью обходить любые жизненные неприятности стороной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Смех, Польза смеха, Энергетика позитива, Источник позитивной энергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
02 Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
03 Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского
04 В Украине усилили меры контроля, призыв приостановили, ВОЗ испытывает вакцину от COVID-19 и другое: главные события 18 марта
05 Зеленский и Дуда поговорили об эвакуации украинцев из Польши
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из Австрии президентским самолетом прилетели украинцы
Из Австрии президентским самолетом прилетели украинцы
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных
Обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных
Сегодня на Землю может обрушиться мощный геомагнитный шторм
Сегодня на Землю может обрушиться мощный геомагнитный шторм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь