Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 20 марта.

Павел Капельник

В этот день отмечается память сразу двух святых, носивших одинаковые имена, — преподобного Павла Препростого, жившего в 4 веке, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в 9 веке.

На Киевской Руси считалось, что с Павла "весна идет". Впрочем, холод еще чувствовался: "С крыш капает, а за нос цапает"; "Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов"; "Весна да осень — на дню погод восемь". Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда — по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери "Споручница грешных".

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

День весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) — одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что "в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор". В 2020 году весеннее равноденствие наступает 20 марта.

Говоря проще, в этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года. Промежуток времени между двумя одноименными равноденствиями называют тропическим годом. Этот год сегодня и принят для измерения времени. В тропическом году приблизительно 365,2422 солнечных суток. Вот из-за этого "приблизительно" равноденствие каждый год приходится на разное время суток, каждый год продвигаясь вперед примерно на 6 часов.

Международный день счастья

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

Также, по мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

ООН предлагает всем государствам-членам, международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том числе путем проведения просветительских и тематических мероприятий.

Учредив Международный день счастья, ООН также стремится обратить внимание мировой общественности на то, что экономическое развитие должно быть сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления такой модели развития станет устойчивый экономический рост в странах с последующим снижением уровня нищеты. Кроме этого, ООН утверждает, что для достижения глобального состояния счастья на планете необходимо поддерживать экономический рост социальными и экологическими программами.

Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана (Bhutan). Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index), которым измеряется национальное благосостояние граждан. Кстати, само понятие коэффициента Валового Национального Счастья было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны.

День Земли

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний приурочен к Дню весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН говорится: "День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга".

Основателем этого Дня считается известный американский общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. Став секретарем Территории Небраска, в 1872 году он предложил установить день, который будет посвящен озеленению. Так появился День дерева, который сразу же стал очень популярен.

Международный день астрологии

Международный день астрологии (International Astrology Day), ежегодно отмечаемый учеными-астрологами и энтузиастами 20 или 21 марта (иногда 19 марта), — проводится в День весеннего равноденствия. Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год. В честь этого события проводятся различные тематические и просветительские мероприятия.

Более десяти лет назад западные астрологи предложили отмечать этот праздник именно 20 марта — в первый день астрологического года, когда солнце вступает в знак Овна. Интересно, что в Северном полушарии отмечается День весеннего равноденствия, тогда как в Южном — День осеннего равноденствия.

Астрологией (от др.-греч. astro — звезда и logos — мысль, учение) называют учение о воздействии звезд на земной мир и человека. Астрология возникла в глубокой древности и была тесно связана с астральными культами и астральной мифологией.

Позднее астрология получила широкое распространение в Римской империи (первые гороскопы появились на рубеже 2-1 веков до н.э.). Древнейшая наука в разные века оказывалась то в фаворе, то в небытие. Однако, в наши дни ее популярность стремительно растет день ото дня.

Статистики всего мира приходят к однозначному выводу: за последние два десятка лет астрология стала пользоваться невероятным успехом, особенно у бизнесменов и политиков. Иные уже без совета звезд шагу ступить не могут. Хотя есть мнение психологов, что за предсказаниями в большинстве своем обращаются неуверенные в себе люди.