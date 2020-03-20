МИД: Почти 22 тыс украинцев вернулись из Египта

Новости Украины:Почти 22 тысяч граждан Украины вернулись из Египта.

Из Египта в Украину уже вернулись почти 22 тысячи украинцев.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

"Почти 22 тысяч граждан Украины вернулись из Египта. По состоянию на 21:00 19 марта 19012 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2736 - из Хургады", - говорится в сообщении.