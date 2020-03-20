Шмыгаль: Кабмин планирует ввести режим ЧС еще в ряде регионов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что Кабинет министров в субботу может ввести режим чрезвычайной ситуации еще в ряде регионов страны в связи с распространением коронавируса.
"Мы сегодня приняли несколько важных решений. Это введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины, всего в шести уже введено. Очевидно, завтра придется ввести еще, потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.
Напоминаем, в Черновицкой области необходимо ввести чрезвычайное положение, чтобы на государственном уровне контролировать ситуацию по недопущению распространения коронавируса в регионе, убежден мэр Черновцов Алексей Каспрук.
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