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Шмыгаль: Кабмин планирует ввести режим ЧС еще в ряде регионов

Шмыгаль: Кабмин планирует ввести режим ЧС еще в ряде регионов
22:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Денис Шмыгаль сообщил, что вскоре режим чрезвычайной ситуации могут ввести еще в нескольких регионах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что Кабинет министров в субботу может ввести режим чрезвычайной ситуации еще в ряде регионов страны в связи с распространением коронавируса.

"Мы сегодня приняли несколько важных решений. Это введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины, всего в шести уже введено. Очевидно, завтра придется ввести еще, потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Напоминаем, в Черновицкой области необходимо ввести чрезвычайное положение, чтобы на государственном уровне контролировать ситуацию по недопущению распространения коронавируса в регионе, убежден мэр Черновцов Алексей Каспрук.

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Украина, Эпидемия, ЧС, Коронавирус, Денис Шмыгаль.
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