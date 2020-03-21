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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравление

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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравление
09:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Мужское имя Владимир сегодня у всех на устах, и это не удивительно, ведь оно пользуется неимоверной популярностью уже на протяжении многих десятков лет.

Значение мужского имени Владимир сулит носителям такие черты характера как благородство, энергичность, сила духа, общительность и приветливость, доброжелательность и авторитетная позиция в обществе. Эти люди в своем большинстве являются негласными лидерами в обществе. К их мнениям прислушиваются, их позиции уважают в обществе, и вообще, это люди, к которым обычно все относятся с максимальным уважением. Но есть и один большой минус – Владимиры в своем большинстве очень зависимы от мнения окружающих…

Владимиры зачастую становятся отличными специалистами и просто хорошими работниками, притом, во всех профессиях без исключения. Но все они без исключения нуждаются в поддержке, в толчках. У Вовы всегда должен иметься рядом человек, который будет его поддерживать. В противном случае, без поддержки, Владимир не добьется никаких результатов в плане профессиональной деятельности и карьерного роста.

Достоинства и положительные черты: целеустремлен, добр, щедр, справедлив, всем вокруг помогает и старается не совершать плохих поступков. Иногда может казаться слишком жестким и грубым, но на самом деле это его маска – внутри он нежен, заботлив и мягок, просто старается не показывать этого.

Владимир плохо относится к людям раздражительным, остро реагирующим на критику и не нравящиеся им мнения, к корыстным и лживым личностям, и к тем, кто пытается доминировать над слабыми.

Поздравления 

С Днем Владимира! Сегодня праздник твой!

Ты владей не только миром, но вселенной

И удачей, и везеньем, и судьбой,

Жизнь твоя пусть будет необыкновенной! 

Пусть побед горят в ней мощные огни,

Ярче звезд сияют славные успехи,

Превращаются обыденные дни

В торжества, этапы, праздники и вехи!

Владимир, любимый,

Прими поздравления,

Ты имя свое оправдал,

Это уж без сомнения!

С именинами тебя -

В мир пришел ты неспроста.

Имя звучное носи,

Не печалься, не грусти.

Владеешь ты миром,

Как тот Чингисхан,

Прекрасный мужчина

Судьбою мне дан!

Заявляет имя всем,

Уверяет без проблем,

Что такому человеку

С давних пор, с начала веку, -

Править миром суждено,

Что не каждому дано.

Можно только пожелать:

Верно истину искать,

Добрым быть и человечным,

Тогда помнить будут вечно!

Зачитай всем островок,

Обещай, что будет прок!

Владимир, с праздником тебя.

Мира, и счастья, и добра

Желаю я, в достатке жить,

Проблем не знать и не тужить.

Желаю крепкого здоровья,

Желаю сбыться всем мечтам,

Забыть обиды и плохое.

Пусть мир ложится весь к ногам.

Желаю в жизни не сдаваться,

Надежду с верой не терять,

С родными в жизни не расстаться,

Проблем себе не создавать!

Поздравляю с Днём Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

Славный, умный ты мужчина,

И сегодня есть причина

Пожелать тебе, Владимир,

Быть таким же милым, сильным! 

Пусть фортуна не покинет,

И успех всегда сулит,

Пусть удача ярко светит,

Счастье в сердце пусть царит.

Пожелаем мы здоровья,

И конечно, много сил,

Будь любимым и люби,

Исполняй свои мечты!

Поздравляю с Днём Владимира и от души желаю, чтобы в твоей жизни всегда светило красное солнышко, чтобы сердце истинно ценило и уважало давние традиции православного народа. Пусть великий князь всегда служит примером самоотверженности, мудрости и целеустремлённости, пусть тебе всегда удаётся добиваться своего.

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