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В Китай за медицинскими средствами вылетел украинский самолет (Фото)

В Китай за медицинскими средствами вылетел украинский самолет (Фото)
23:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Китай вылетел военный украинский самолет за медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом.

В Китае догружается украинский самолет Вооруженных сил Украины, который в воскресенье вечером доставит в Киев медицинские средства для борьбы с коронавирусом, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом. Спасибо всем, кто занимается этим нелегким проектом по доставке, особенно Андрею Мотовиловцу (народный депутат из фракции "Слуга народа" – ИФ), который по моей личной просьбе вылетел в Китай, чтобы координировать всё на месте. Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве", - написал он на своей странице в Facebook в субботу.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ожидаемой в ближайшее время поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

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"В течение 48 часов мы ожидаем прибытия в Украину из Китая: 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины; 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки; 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции; 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу.

Напомним: 

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Украина, Китай, Коронавирус, Кирилл Тимошенко.
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