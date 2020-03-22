Кулеба прокомментировал призыв РФ снять с нее санкции

Новости Украины:Дмитрий Кулеба прокомментировал призыв России снять с нее санкции на фоне вспышки коронавируса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах Украины в ответ на призыв России отменить санкции против нее из-за пандемии нового коронавируса и связанного с ней экономического кризиса.

По его словам, сейчас Россия "запустила такого "червячка" в виде призывов отменить все санкции на фоне экономического кризиса", пишет Радио Свобода.

"Это риск. Это безусловный риск, который мы прогнозировали, на который мы сразу отреагировали, реализацию которого мы не допустим", - подчеркнул министр.

По его словам, его министерство работает над тем, чтобы эти призывы не были воплощены.

"У россиян все является "гуманитарным вопросом", если надо снять санкции. Нет, это абсолютно не гуманитарный вопрос. Никоим образом санкции к гуманитарным вопросам не касаются", - добавил он.

"Кстати, те, кто всегда говорил, что санкции не работают, - я считаю, что вот этот призыв снять санкции как раз является еще одним доказательством того, что санкции работают. Если бы они не работали, то, очевидно, никто даже сейчас на них не обращал бы внимания", - подчеркнул глава МИД.

Он также обратил внимание, что вопрос противодействия российской агрессии "никоим образом не может отойти в тень".

"И на ключевые его аспекты я постоянно обращаю внимание и контролирую ситуацию. Поэтому общаюсь, в том числе, с нашими партнерами", - сказал Кулеба.

На прошлой неделе председатель комитета по международным делам верхней палаты парламента России Константин Косачев заявил, что нынешний кризис с коронавирусом и признаки мировой экономической рецессии дают "уникальный шанс разорвать завороженный замкнутый круг" санкций, которые, по его словам, вводятся в надежде на их политическую результативность, но потом, мол, "не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь". В ответ в МИД Украины заявили, что санкции против России существенно влияют на ее экономику, несмотря на постоянные возражения Кремля.

"Мы уверены, что Россия имеет эффективный и быстрый путь избавиться от международного санкционного давления - это прекратить агрессию против Украины, прекратить оккупацию украинских земель, выплатить компенсацию за причиненный ущерб", - говорится в заявлении МИД Украины.

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