У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Новости Украины:Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг".

Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение.

Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своём благодаря христианству. В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имён. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах Европы имя Александр держится в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имён.

Имя Александр может видоизменять своё звучание – так, в Англии довольно часто можно его услышать через букву "з" - Алекзандер, через "о" на Украине (Олександр). В некоторых странах будет потеряна "к" - Алехандро (Испания), Аллессандро (Италия). "Якают" в Белоруссии – Аляксандр, говорят через "ш" в Португалии - Алешандре, Алешандрию. Александр трансформируется в Шандор в Венгрии, в Ирландии это Аластар, довольно близкое произношение в Шотландии – Аластер. Довольно часто встречается произношение имени с добавлением "е" - Александер (Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Норвегия), с "а" - Александар (Сербия).

У мужского имени Александр есть парное женское имя – Александра. Женское имя не уступает мужскому в широте распространения, и к тому же имеет большее количество производных форм, ставших самостоятельными именами. Наиболее известные – Сандра, Александрия, Александрина, Александрин, Сандрина, Лизандра, Аластрина, Алистрина, Алекса, Олеся, Леся.

Обладатель имени Александр очень уверенный, общительный и жизнерадостный мужчина. Его некоторая легкомысленность делает его симпатичным человеком, который знает, что у него большое сердце, добрая душа, и что сам он обладает определённой харизмой. Это знание не портит его, а только укрепляет. Это чрезвычайно приспосабливаемый человек, Александр быстро может освоиться и чувствовать себя непринужденно повсюду, куда бы он ни пошел.

Несмотря на его любовь к уединённому и спокойному отдыху, он не лишён активности, не избегает общения и компаний. Александр любит грамотную беседу, болтовня по пустякам его не сильно интересует, но он может поддержать и её, хотя без особого восторга. Этот мужчина любит общаться, предпочитает тех, у кого можно чему-то обучиться, поэтому легко находит общие темы разговора практически с любым собеседником, и почти наверняка со временем овладеет искусством убеждения.

Обладатель имени Александр яркий, проницательный и наблюдательный мужчина. Он всю свою жизнь строит своё счастье, он убеждён, что только он сам сможет сделать то, что нужно ему, хотя он не прочь (и даже очень постарается) перенести часть работы на других, но будет тщательно контролировать её выполнение.

У Александра острый ум, преобладает стратегическое мышление, хотя тактические подходы он прекрасно умеет просчитывать, но не считает их основополагающими. Он видит картину в целом, время от времени может казаться неглубоким и самоуверенным, но всё равно испытывает трудности в достижении целей. Такие качества, как напористость и уверенность, придают Александру властности, и это помогает ему быть хорошим руководителем, способным вести за собой людей.

Александр очень приятный, нежный кавалер, но не ждите от него романтики и ярких эмоций. Он скуп на эмоции "на людях", только при очень близком и личном общении можно увидеть его чувственную натуру, ощутить на себе его эмоциональные всплески. Разум преобладает над эмоциями у этого мужчины.

Его можно привлечь к карьере в сфере продаж, маркетинга и рекламы, что позволяет ему поддерживать тесные контакты с общественностью. Юридическая, социальная или медицинская области также могут занять его пытливый ум, творчество – одна из сфер, где Александр может неограниченно проявить свои способности. Он может стать как и актером, так и художником, писателем. Наиболее часто Александр предпочитает руководить, при этом сфера может быть абсолютно любая, как организация перевозок в масштабах страны, так и управление сетью маникюрных салонов.

Поздравления

Желаю, чтоб горе тебя обходило,

Здоровье никогда не подводило,

Чтоб всё получилось, что ты пожелаешь,

Чтоб мир не увидел, как ты заскучаешь.

Ты самый отважный и преданный друг,

Пусть будет твоим — что захочешь вокруг.

Ты гордость и радость, надежда наша,

Прими поздравления, любимый наш Саша!

Прекрасных дней наполненных любовью,

Я Александру пожелать хочу.

Чтобы к нему рекой текло богатство,

Большой удачи пожелаю я ему.

Пусть звезды освещают путь на темных тропах,

В песках болезней не увязнет пусть судьба.

Я долголетия тебе желаю, друг мой,

Пускай исполнится заветная мечта.

Такое известное, звучное имя,

Его у тебя уж никто не отнимет.

Ты символ свободы и смелости, силы,

Главное, чтоб та, что хочешь любила.

Тебе, Александр, желаем успеха,

И в доме твоем много детского смеха.

Хотим, чтоб сбылись пожелания наши,

Здоровья тебе и везения, Саша.

Много песен, много слов.

Море целое цветов.

В День Рожденья Александра

Весь в подарках, пожеланьях

В этот яркий, чудный день

Ты и принц, и царь и Лель.

Будь творцом своей судьбы

В мире счастья и любви!

Также знай, что ты любим

Саша — ты не повторим!

Александр — мужчина защитник,

Он надежда семьи с малых лет.

Обожает девчонок и книжки

И конфликты все сводит "на нет".

Вырастает достойным мужчиной,

Добивается целей своих.

Он не ищет по жизни причины,

Лишь возможностям шлет он привет.

Пожелаем мы вам, Александры,

Продвигаться упорно вперед.

Пусть вас ангел в пути окрыляет

И дорогою светлой ведет!

В Александров День рожденья

Будет шумное веселье,

И вино в бокалы литься

Не устанет. Будут биться

Чаще женские сердца,

Видя Саню-молодца.

Для тебя, дружище Саня

Поздравок мы написали —

Мы желаем тебе дело,

Чтоб в твоих руках горело,

Дружбу, крепкую семью

И красавицу жену.

Прочитай же поздравок,

Здесь совсем немного строк.

Для тебя он пожеланье,

В уважении признанье.

Александр, ты — на страже,

"Крепость", — про тебя мы скажем.

Светел, привлекателен,

Честен, обаятелен.

Пожеланье — не секрет:

Радостных и долгих лет,

Дружной, преданной семьи,

Чтоб сбылись мечты твои!

Александр, ты защитник

Близких и своей семьи,

Пусть всегда искрятся счастьем

Добрые глаза твои!

Мы тебе желаем разных

Достижений и побед,

Ты силен и благороден,

Покорил весь белый свет.

Александр — это сила,

В каждой области стезя;

С именем таким талантов —

Быстро сосчитать нельзя.

Часто имя можно встретить,

Здесь сомнений просто нет;

Невозможно не заметить —

Он актёр, певец, поэт.

Это имя знаменито

И да будет счастлив тот,

Для кого в сём знаке скрыто

Всё, что с ним произойдёт.

Александру мы желаем

Только сладких перемен;

Если ясно видишь цели —

В путь! Всё остальное — тлен.