Карантин - это не каникулы: Минздрав призвал отказаться от вечеринок

Новости Украины:В связи с ситуацией в Украине Минздрав призывает граждан отказатся от вечеринок.

Министерство здравоохранения призывает граждан на время карантина отказаться от вечеринок.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства здравоохранения.

"Во время карантина оставайтесь дома! Воздержитесь от гостей, не устраивайте вечеринок, позаботьтесь о самоизоляции. Проводите время с семьей, соблюдайте правила личной гигиены и будьте здоровы", - призвали в Минздраве.

Также в министерстве предоставили ссылку на видео, печатные и web материалы об условиях карантина, информацию о коронавирусе, мерах профилактики и правилах самоизоляции.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 10:00 22 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Напомним: