Карантин - это не каникулы: Минздрав призвал отказаться от вечеринок

Министерство здравоохранения призывает граждан на время карантина отказаться от вечеринок.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства здравоохранения.
"Во время карантина оставайтесь дома! Воздержитесь от гостей, не устраивайте вечеринок, позаботьтесь о самоизоляции. Проводите время с семьей, соблюдайте правила личной гигиены и будьте здоровы", - призвали в Минздраве.
Также в министерстве предоставили ссылку на видео, печатные и web материалы об условиях карантина, информацию о коронавирусе, мерах профилактики и правилах самоизоляции.
Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 10:00 22 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни Covid-19.
Напомним:
По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
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Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.