День Василисы: приметы и обряды 23 марта

Говорили, что 23 марта начинаются мартовские грозы. Одновременно отмечали, что зима уже окончательно отступила, и начинает пробуждаться природа вокруг. День становится длиннее ночи. Утром по-прежнему бывают заморозки, но они становятся мягкими и непродолжительными.
В народе 23 марта называли Василисой, вешней воды указательницей. Православная церковь почитает память Святой Василисы. Известно, что она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василису также поймали и стали вынуждать отречься от Христа. Однако девочка была непреклонна, и ее подвергли избиениям, страшным пыткам.
На Киевской Руси святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Молились ей для того, чтобы большая вода не затопила деревню и дом. Говорили, что, поскольку Василиса наделяет воды способностью помнить и видеть сокровенное, а потому, проникает в дома только к тем, кто провел год во грехе.
Приметы на 23 марта
Холодный ветер в спину - не выжить зиму.
У Василисы - весенние заботы; отвести воду от дома, чтобы в подпол вода не ушла.
На Василису день мглист - лен будет волокнист.
Туман съедает снег.
Синие облака, бегущие по небу, - к теплу и дождю.
Снег тает с северной стороны от муравьиных куч - лето будет теплое и долгое, а коли с южной стороны - короткое и холодное.
Если в марте случится гроза - к плодородию.
Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.