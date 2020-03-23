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Понедельник, 23.03.2020
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День Василисы: приметы и обряды 23 марта
День Василисы: приметы и обряды 23 марта

День Василисы: приметы и обряды 23 марта

День Василисы: приметы и обряды 23 марта
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:К святой покровительнице этого дня обращались с просьбой отвести талую воду от погребов и домов, чтобы подворье не затопило.

Говорили, что 23 марта начинаются мартовские грозы. Одновременно отмечали, что зима уже окончательно отступила, и начинает пробуждаться природа вокруг. День становится длиннее ночи. Утром по-прежнему бывают заморозки, но они становятся мягкими и непродолжительными.

В народе 23 марта называли Василисой, вешней воды указательницей. Православная церковь почитает память Святой Василисы. Известно, что она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василису также поймали и стали вынуждать отречься от Христа. Однако девочка была непреклонна, и ее подвергли избиениям, страшным пыткам.

На Киевской Руси святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Молились ей для того, чтобы большая вода не затопила деревню и дом. Говорили, что, поскольку Василиса наделяет воды способностью помнить и видеть сокровенное, а потому, проникает в дома только к тем, кто провел год во грехе.

 

Приметы на 23 марта

Холодный ветер в спину - не выжить зиму.

У Василисы - весенние заботы; отвести воду от дома, чтобы в подпол вода не ушла.

На Василису день мглист - лен будет волокнист.

Туман съедает снег.

Знаменательные события в истории: 23 марта 2020 года

Синие облака, бегущие по небу, - к теплу и дождю.

Снег тает с северной стороны от муравьиных куч - лето будет теплое и долгое, а коли с южной стороны - короткое и холодное.

Если в марте случится гроза - к плодородию.

Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.

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Приметы, Обряды, 23 марта, День Василисы, День Василисы - внешней воды указательницы.
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