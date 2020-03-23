По Украине курсируют спецавтомобили, информирующие о карантине (Видео)

Специальные автомобили ГСЧС с громкоговорителями информируют жителей различных регионов о необходимости соблюдать условия карантина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "Отныне важную информацию, касающуюся действий населения во время объявления карантина, можно будет услышать дважды в день (утром и вечером) на улицах в каждом регионе страны. Специальные автомобили ГСЧС, оборудованные громкоговорящими устройствами, будут транслировать аудиообращение с призывом соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Так, на Николаевщине спасатели на 21 машине предупреждают жителей областного центра, а также городов Вознесенск, Баштанка, Новая Одесса, Южноукраинск. На Закарпатье курсируют 15 автомобилей. На территории Буковины к этим мероприятиям привлечены 13 машин, в том числе две в Черновцах и 11 в районах области. Информирование жителей Кировоградщины обеспечивают 22 автомобиля: по одному в каждом районе области и два в Кропивницком. Сразу восемь автомобилей будут курсировать по столице, а на территории Сумской области для оповещения в 18 административных районах привлечено 19 единиц техники. На Донетчине информирование осуществляется 13 экипажами ГСЧС, а на Луганщине - пятью. Для оповещения населения Прикарпатья привлечены 16 автомобилей. В Тернопольской области работают 18 экипажей. На Житомирщине 20 единиц техники курсируют по улицам городов и районов, возле продуктовых магазинов, аптек и т.д. А жителям Полтавской области правила карантина объясняют из 29 автомобилей.