Скачать
Понедельник, 23.03.2020

По Украине курсируют спецавтомобили, информирующие о карантине (Видео)

Специальные автомобили ГСЧС с громкоговорителями информируют жителей различных регионов о необходимости соблюдать условия карантина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "Отныне важную информацию, касающуюся действий населения во время объявления карантина, можно будет услышать дважды в день (утром и вечером) на улицах в каждом регионе страны. Специальные автомобили ГСЧС, оборудованные громкоговорящими устройствами, будут транслировать аудиообращение с призывом соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Так, на Николаевщине спасатели на 21 машине предупреждают жителей областного центра, а также городов Вознесенск, Баштанка, Новая Одесса, Южноукраинск. На Закарпатье курсируют 15 автомобилей. На территории Буковины к этим мероприятиям привлечены 13 машин, в том числе две в Черновцах и 11 в районах области. Информирование жителей Кировоградщины обеспечивают 22 автомобиля: по одному в каждом районе области и два в Кропивницком. Сразу восемь автомобилей будут курсировать по столице, а на территории Сумской области для оповещения в 18 административных районах привлечено 19 единиц техники. На Донетчине информирование осуществляется 13 экипажами ГСЧС, а на Луганщине - пятью. Для оповещения населения Прикарпатья привлечены 16 автомобилей. В Тернопольской области работают 18 экипажей. На Житомирщине 20 единиц техники курсируют по улицам городов и районов, возле продуктовых магазинов, аптек и т.д. А жителям Полтавской области правила карантина объясняют из 29 автомобилей.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Карантин, ГСЧС, Спецавтомобили, Коронавирус.
10:08 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь