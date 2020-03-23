Неделя четвертая Великого поста 29 марта 2020 года: святого Иоанна Лествичника

Новости Украины:С этим особенным днем связано много церковных традиций и правил, которые помогут приблизиться к Господу.

Четвертая седмица Великого поста в 2020 году выпадает на 29 марта.

Четвертая седмица посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника — великого богослова и философа. В храмах и соборах на четвертую неделю поста читают наставления Иоанна Лествичника, помогая православным понять и осознать всю суть его учения. Проповеди вселяют веру в то, что каждый способен пройти Большой пост и открыться душой Богу.

История и смысл четвертой седмицы поста

Преподобный посвятил всю жизнь Господу. В 19 лет принял монашество, а затем 40 долгих лет он посвятил аскетизму. Все это время Иоанн держал пост, молился и постигал слово Божие. Изучал священные книги и отводил на сон совсем немного времени только для того, чтобы восстановить силы. Сердечно каялся, вспоминая свои грехи, и вместе с очистительными слезами очищалась и его душа.

На 75-ом году жизни Святой Иоанн был возведен в должность игумента Синайского монастыря. За 4 года его руководства монастырь претерпел много преобразований, и именно в это время из-под пера богослова вышла чудесная книга — "Лествица". Для каждого христианина книга является руководством в духовной жизни, лестницей, по которой можно безопасно перейти от мирской жизни к жизни более праведной.

Несмотря на то, что книга появилась много веков назад, она до сих пользуется популярностью во всем мире. Причина тому — на удивление простой и доходчивый язык, которым Иоанн Лествичник сумел донести сложные вопросы духовной жизни простым обывателям. Взамен этому Церковью была установлена седьмица Великого поста, посвященная памяти и трудам святого. Служба в этот день совершается для того, чтобы на пути, по которому каждый проходит Пасхальный пост, мы утверждались в вере и не теряли надежду.

Богослужение 29 марта 2020 года

Духовное совершенствование — медленный процесс, настраивающий на сердечные молитвы и самоотречение. Четвертая седмица поста примечательна несколькими событиями. С понедельника по пятницу во всех соборах прихожане поклоняются Животворящему Кресту, молитвенно прося у Христа поддержки и спасения. А с субботы по воскресенье православный мир отдает дань памяти святому Иоанну Лествичкину, учение которого помогает бороться с искушениями и противостоять соблазнам.

Святой Иоанн утверждал, что путь к Богу и очищению — тернист и труден. И начинать его нужно маленькими шагами, поэтапно достигая большего. Если сразу начать с больших высот, обязательно последует падение. И первая ступень духовного роста — научиться смирению и укротить свою гордыню.

Слабости и пороки присущи каждому, даже церковнослужителям. Но бороться с ними необходимо с полной силой и твердой верой. Так шаг за шагом можно обрести веру. Иоанн говорил, что всего есть 30 ступеней, разделяющих человека и Бога, но все их можно пройти, тем самым приблизив для себя Царствие Небесное.

Самая важная традиция 29 марта — посетить храм, отстоять службу, исповедоваться и причаститься. Если попасть в храм не получится по какой-то уважительной причине, обязательно вознесите молитвы дома, а также ознакомьтесь с учением преподобного Иоанна, дабы укрепить свою веру, проститься с грехами и встать на путь истинного спасения.