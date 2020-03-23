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Понедельник, 23.03.2020

В Украине запустили серию видео "Карантин: онлайн-сервисы для учителей"

Министерство цифровой трансформации Украины представило новый образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на онлайн-презентации нового образовательного сериала 23 марта в Киеве. "С сегодняшнего дня на платформе "Дія. Цифрова освіта" доступен еще один курс, который называется "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Цель этого образовательного сериала - показать учителям все доступные сервисы и алгоритмы, которые помогут построить правильную и эффективную работу с учащимися и родителями на период карантина", - отметила В. Ионан.  Она добавила, что это обзорный сериал, который дает понимание всех сервисов и дает выбор в понимании их. Создан он был за 72 часа, уточнила она.
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Школа, Педагоги, Карантин, Онлайн-сервисы для учителей.
15:43 Сегодня Телеграф
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