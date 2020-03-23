В Украине запустили серию видео "Карантин: онлайн-сервисы для учителей"

Министерство цифровой трансформации Украины представило новый образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на онлайн-презентации нового образовательного сериала 23 марта в Киеве. "С сегодняшнего дня на платформе "Дія. Цифрова освіта" доступен еще один курс, который называется "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Цель этого образовательного сериала - показать учителям все доступные сервисы и алгоритмы, которые помогут построить правильную и эффективную работу с учащимися и родителями на период карантина", - отметила В. Ионан. Она добавила, что это обзорный сериал, который дает понимание всех сервисов и дает выбор в понимании их. Создан он был за 72 часа, уточнила она.