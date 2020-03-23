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Что нужно для знать пересечения границы: полезная информация

Что нужно для знать пересечения границы: полезная информация
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Госпогранслужба обнародовала сайты, посольства и телефоны, куда можно обратиться для пересечения границы.

Государственная пограничная служба Украины обнародовала открытые источники, которые помогут получить необходимую информацию о пересечении границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook информировала об имеющейся информации об ограничениях, действующих в сопредельных странах. Однако они в любой момент могут меняться. Именно поэтому для лиц, у которых есть срочная необходимость (хотя мы советуем соблюдать рекомендации по ограничению перемещений на период карантина) все же попасть в ту или иную страну - предоставляем информацию, которая может быть полезной. Возможно, собранные из открытых источников контакты помогут получить необходимую информацию о пересечении границы, в том числе не только на участках границы с нашим государством", - говорится в сообщении.

Польша

Информационная справка Пограничной стражи относительно пересечения границы - тел. + 48 22 500 41 49 (в рабочие часы). Другая контактная информация по ссилке.

Горячая линия МИД Польши по вопросам пересечения границы: +48 22 523 8880; сайт.

Словакия

Круглосуточная горячая линия МИД Словакии: +421 2 5978 5978. Актуальная ситуация в пунктах пропуска через государственную границу на сайте МВД Словакии.

Горячая линия МВД Словакии: 0800 222 222. Правительственная горячая линия Словакии по противодействию заболеванию коронавирусом: 0800 221 234; сайт.

Управления Пограничной полиции и полиции по делам иностранцев Словацкой Республики: + 421-9610-50701; сайт.

Венгрия

Информация с границы и правила пересечения на сайте.

МИД Венгрии (горячая линия консульской службы) 06-80-36-80-36.

Румыния

Пограничная полиция Румыния: +40 21 9590; сайт.

Контакты МИД Румынии: 40 21 431 11 00; сайт.

Молдова

Пограничная полиция Республики Молдова; + 373-22-259-717 (горячая линия).

Россия

Пограничная служба ФСБ Российской Федерации: +7 (495) 626-77-40 (справочная информация с 09.00 до 18.00); сайт.

Беларусь

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь: + 37517-216-26-12 (горячая линия); сайт.

Актуальная информация в пунктах пропуска, или на главной странице сайта ГПКРБ.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию за рубежом СНБО и МИД советуют обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: [email protected] или зарегистрироваться в системе ДРУГ.

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Дополнительные разъяснения, советы и полезные ссылки есть на сайте правительства.

Также напоминаем, что в любое время Госпогранслужба Украины также на связи!

Если вам необходимо получить консультацию в рамках компетенции пограничного ведомства Украины, пожалуйста, обращайтесь по телефонам: 0 800 218 808 (многоканальный номер для бесплатных звонков из сети фиксированной и мобильной связи на территории Украины); +38 (044) 527-63-63 (городской номер для звонков из Украины и из-за границы, согласно тарифам соответствующего оператора связи), а также по телефону 15-98 - это многоканальный номер для бесплатных звонков из сети фиксированной связи и абонентов операторов мобильной связи, только на территории Украины.

Напомним: 

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Все по теме:

Молдова, Румыния, Польша, Минздрав, МИД, Венгрия, Мининфраструктуры, Карантин, ГПСУ, Коронавирус.
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