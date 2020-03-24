Карантин в Украине: миссия ОБСЕ приняла меры предосторожности

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине усиливает применение средств дистанционного наблюдения на время карантина.
Об этом в миссии сообщили в ответе на запрос Укринформа.
"СММ ОБСЕ продолжает выполнять свой мандат по всей Украине. Принимая во внимание и осознавая угрозу, которую Cоvid-19 представляет для общества и членов Миссии, СММ принимает все необходимые меры для снижения риска к минимуму и обеспечения безопасности своего персонала, в то же время обеспечивая дальнейшее выполнение своего мандата, в частности путем усиленного применения средств дистанционного наблюдения", - говорится в ответе.
В миссии добавили, что, согласно своему мандату, СММ продолжает собирать информацию на местах, осуществлять мониторинг ситуации по вопросам безопасности по всей Украине и отчитываться о ней.
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