Ефимов день: приметы и обряды 24 марта

В народном месяцеслове дата получила название Антип-зубник, Софрон, Евфимий, Заря кукушка. Православная церковь в этот день почитает:
священномученика Антипы;
Евфимия, архиепископа Новгородского;
святителей Софрония, епископа Врачанского;
Софрония, патриарха Иерусалимского.
На Киевской Руси считалось, что в этот период прилетают чибисы и зяблики, начинается движение сока в березе, заря утренняя кукушкой голос подает. С этой птицей-вестником связаны некоторые приметы:
Услышав пение кукушки, нужно брякнуть деньгами, чтобы водились.
Если кукушки прилетели до того, как на деревьях листья распустились, то год будет неурожайный.
Услышав первый раз в новом году кукование, загадайте желание. Верили, оно обязательно сбудется.
Однако иногда этот день может обернуться кукушкиными слезами – у человека ни с того, ни с сего портится настроение, ничего его в жизни не радует, глаза "на мокром месте" находятся, а отчего так происходит он и сам не знает.
Приметы на 24 марта
Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю - будет дождь.
Дружный прилет птиц - к ненастью и холодам.
Жаворонок является к теплу (к траве), зяблик - к стуже.
Журавли летят быстро, низко, молча - жди скорого ненастья.
Журавль прилетел на наст - к неурожаю.
Ранние ласточки - к счастливому году.
Утки и грачи прилетели рано - жди тепла, долго их нет - будут еще холода.
Лебеди покидают полынью и расходятся по прудам - к теплу.
Вороны сидят на верхушках деревьев - будет тепло, посредине дерева - пасмурно, стаями сидят на дороге (на земле) - будет холодно.
Гуси высоко летят - к дружному и высокому весеннему половодью, низко - к малой вешней воде.
Если весной появляется много мышей - будет голодный год.
Если на Софрона резко теплеет, то лето будет жарким.