Ефимов день: приметы и обряды 24 марта

Новости Украины:По приметам на 24 марта судили о том, каким будет лето.

В народном месяцеслове дата получила название Антип-зубник, Софрон, Евфимий, Заря кукушка. Православная церковь в этот день почитает:

священномученика Антипы;

Евфимия, архиепископа Новгородского;

святителей Софрония, епископа Врачанского;

Софрония, патриарха Иерусалимского.

На Киевской Руси считалось, что в этот период прилетают чибисы и зяблики, начинается движение сока в березе, заря утренняя кукушкой голос подает. С этой птицей-вестником связаны некоторые приметы:

Услышав пение кукушки, нужно брякнуть деньгами, чтобы водились. Если кукушки прилетели до того, как на деревьях листья распустились, то год будет неурожайный. Услышав первый раз в новом году кукование, загадайте желание. Верили, оно обязательно сбудется.

Однако иногда этот день может обернуться кукушкиными слезами – у человека ни с того, ни с сего портится настроение, ничего его в жизни не радует, глаза "на мокром месте" находятся, а отчего так происходит он и сам не знает.

Приметы на 24 марта

Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю - будет дождь.

Дружный прилет птиц - к ненастью и холодам.

Жаворонок является к теплу (к траве), зяблик - к стуже.

Журавли летят быстро, низко, молча - жди скорого ненастья.

Журавль прилетел на наст - к неурожаю.

Ранние ласточки - к счастливому году.

Утки и грачи прилетели рано - жди тепла, долго их нет - будут еще холода.

Лебеди покидают полынью и расходятся по прудам - к теплу.

Вороны сидят на верхушках деревьев - будет тепло, посредине дерева - пасмурно, стаями сидят на дороге (на земле) - будет холодно.

Гуси высоко летят - к дружному и высокому весеннему половодью, низко - к малой вешней воде.

Если весной появляется много мышей - будет голодный год.

Если на Софрона резко теплеет, то лето будет жарким.