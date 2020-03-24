Скачать
Вторник, 24.03.2020
Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв
Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Нардеп удостоился высокой спортивной награды
Нардеп удостоился высокой спортивной награды
Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
Ефимов день: приметы и обряды 24 марта

Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Смотрите фото (3)
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
08:04 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Новолуние в марте будет удачным днем для многих из нас.

Новолуние — необычное время, приносящее перемены, которые обнуляют неудачи и старые счеты, помогают начать жизнь с чистого листа. В марте это будет особенно важно.

Новолуние в марте состоится 24 числа во вторник под эгидой нетерпеливого Овна. Как известно, Овен усиливает пробивные способности, напор и решительность. И в момент обновления Луны этот Знак повлияет не только на нас, но и на происходящие события, которые начнут сыпаться в хаотичном порядке. Астрологи полагают, что это энергетически мощное время отлично подходит для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, провести работу над собой и начать что-то новое. При этом важно оставить весь негатив в прошлом, простить старые обиды и настроиться на позитив, чтобы Луна услышала ваши мечты и помогла их реализации.

Новолуние в марте: что можно делать

Самое главное, чем можно заняться в это Новолуние, — это разобрать "затянувшиеся" дела и наметить новые планы. Можно смело браться за самые сложные и трудоемкие процессы. Велик шанс того, что результат не просто порадует, но и превзойдет все ожидания. Кроме того, эксперты советуют не растрачивать силы по мелочам, а заняться чем-то важным и серьезным. Покровительство Овна придаст сил и уверенности даже тем, кто недооценивает себя или слишком скромничает.

Новолуние в Овне — отличный момент для решения личных проблем. Во вторник судьба подарит уникальный шанс наладить частную жизнь, разрешить конфликты и забыть прошлые обиды. Особый успех ждет в сфере карьеры и денег, особенно если удастся раздать все накопившиеся долги. Удача будет сопутствовать и в поисках новой работы, при решении вопросов прибавки к зарплате и продвижении по карьерной лестнице.

Люди, чья работа связана с творчеством, могут ощутить удивительный прилив сил и вдохновения. Если грамотно воспользоваться синергией Новой Луны и Овна, то успех не заставит себя долго ждать. В общем и целом день Новолуния биоэнергетики не советуют проводить пассивно: даже если у вас нет планов, то стоит уделить время небольшим добрым делам. Энергия добра обязательно вернется сторицей и принесет удачу в будущих начинаниях.

Поддержать здоровье в Новолуние 24 марта помогут духовные практики и легкие физические упражнения. Лучше отдать предпочтение короткой прогулке в парке, небольшой пробежке, езде на велотренажере. Вечер полезно завершить медитацией спокойствия и благодарности. Чаще всего сны в Новолуние считаются вещими, а если загадать желание, то получите хорошие шансы его исполнить.

Что нельзя делать 24 марта

Категорически не рекомендуется озвучивать свои страхи и сомнения. Закон бумеранга в такой день работает как часы, а мысли часто материализуются. Астрологи советуют следить за своим настроением и не допускать, чтобы нерешительность и тревога сыграли с вами злую шутку. Только положительный настрой поможет приблизиться к успеху.

Астрологи предостерегают от принятия поспешных решений, особенно если они связаны с заключением крупных сделок или подписанием важных договоров. Не нужно слепо доверять интуиции и своим чувствам. Трезвый смысл и рассудительность помогут не ошибиться в выборе и избежать рисковых авантюр.

Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
Ефимов день: приметы и обряды 24 мартаЧитать полностью

Не стоит ссориться и выяснять отношения с окружающими. Все негативные эмоции, которые вы испытаете 24 марта, будут притягивать неприятности в ближайшие недели или даже месяцы. Также специалисты предупреждают об угрозе попасть под влияние энергетического вампира. Лучше избегать общения с агрессивными и неприятными людьми.

Рекомендуется отказаться от алкоголя, по крайней мере в больших дозах. Происходит перестройка, и вокруг будет сплошной хаос. Будет поступать много разношерстной информации, а также дел, которые потребуют участия и внимания. Не стоит расфокусировать его. Сейчас важно ухватиться за перемены, подключиться к потоку новостей и подсказок свыше.

В такие особенные даты можно и нужно избавляться от негатива, а также от вещей, которые отнимают жизненные силы и мешают успеху войти и остаться в нашей жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

24 марта, Когда новолуние, Новолуние 24 марта, Новллуние, Приметы на 24 марта, Что нельзя делать 24 марта, Что нужно сделать 24 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
02 На Банковой отстрочили весенний призыв
03 Нардепы "ЕС" обвинили Бужанского в распространении фейков и обратились в СБУ и ГБР
04 Самые опасные бытовые предметы на фоне COVID-19
05 Премьер: Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холодно и ветрено: синоптики предупредили украинцев о погодных &quot;сюрпризах&quot;
Погода на 24 марта: в Украине будет холодно и ветрено
&quot;Она в порядке&quot;: Трамп рассказал о состоянии здоровья своей супруги
Мелания Трамп сдала тест на Covid-19
Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны
Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь