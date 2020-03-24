Холодно и ветрено: синоптики предупредили украинцев о погодных "сюрпризах"

Новости Украины:Погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться прохладной и ветреной, однако без существенных осадков.

Погода в Украине во вторник 24 марта будет оставаться и в дальнейшем прохладной. Солнце будет светить ярко, однако пока не будет прогревать землю настолько, чтобы чувствовалась настоящая весна.

В южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах во вторник ожидаются порывы ветра до 20 м/с, температура днем 2-7° тепла, в Карпатах днем 3-8° мороза. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь ночью в Карпатах, днем в восточных областях местами небольшой снег. В западной и восточной частях на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура днем 2-7° тепла; в Карпатах днем 3-8° мороза", - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. В столице температура днем 2-4° тепла, на Киевщине днем 2-7° тепла.

Прогноз Наталии Диденко

В течение нескольких дней над Украиной царит антициклон Юрген. Именно из-за него конец марта в Украине холодный и снежный, пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

На Западе Украины днем будет держаться температура +2... +6 градуса, будет прохладно и облачно. Однако ни днем, ни ночью снега в этой части Украины не прогнозируют. Ветер 7–12 метров за секунду.

Возле отметок +4... +6 темература будет колебаться на Востоке Украины и Юге. Днем в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму ожидается снег. И тоже будет ветрено – 7–12 метров в секунду. Ночью по всей Украине столбики термометров будут показывать температуру ниже нуля – -7... -4 градуса.

В Киеве 24 марта днем +2... +4, а ночью заморозки – -4… -6 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды на 24 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 24 марта, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +2...+4

Согласно прогнозу, 25-26 марта осадки в Украине не ожидаются. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура 25 марта ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла (в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза), на юге страны ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6- 11° тепла; 26 марта ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°), в южной части ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.

В столичном регионе также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 25 марта ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; 26 марта ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

Прогноз погоды на 25 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 марта, фото: meteo.gov.ua

В Украине 27-28 марта осадки не прогнозируются. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, в южной части 1-7° тепла; днем 11-16°, на Закарпатье до 18° тепла.

На Киевщине 27-28 марта без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 11-16° тепла.

Прогноз погоды на 27 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 марта, фото: meteo.gov.ua

В период с 29 по 30 марта в Украине будет сухо. Температура понизится ночью до 3° мороза - 3° тепла, днем до 9-15° тепла (в восточных областях до 6-11°), на юге страны и на Закарпатье ночью до 1-6° тепла, днем до 11-17° тепла.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

Почему зима в Украине была аномально теплой?

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием "Арктическая осцилляция".

В частности, стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который держит холод на месте. Поэтому, сильные морозы не пришли в Европу и в Украину.

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов.