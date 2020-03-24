Карантин: Курьерские службы доставок рассказали о ситуации в стране

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине сервисы по доставке продуктов питания и еды начали работать в усиленном режиме.

В связи с введением карантина в Украине, сервисы по доставке продуктов питания и еды начали работать в усиленном режиме. Закрытие ресторанов для посетителей привело к большим убыткам собственников бизнеса. Многие из них оперативно перестроили формат работы, начали заключать договоренности с сервисами доставки, если при ресторане его ранее не было, а либо запускать собственный.

Как пишет Delo.ua, супермаркеты призывают операторов доставки к совместному сотрудничеству, а бизнес открывать новые курьерские службы.

Отмечается, что все три компании Glovo, MENU.ua и Raketa, которые специализируются на доставке, расширили штат курьеров и усилили меры безопасности в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.

Количество заказов еды с доставкой через сервис Menu.ua с момента введения карантина выросло на 25% (Киев и Днепр). За ближайшие 2 недели в компании ожидают рост заказов до 70%. Количество ресторанов на сервисе увеличивается ежедневно, поэтому в компании запустили услугу ускоренного подключения к сервису за 6-12 часов. Из-за нагрузки на отдел контента в связи с большим количеством заявок от ресторанов на подключение, вынуждены пользоваться дополнительными услугами фрилансеров.

В компании Glovo отметили, что с учетом ситуации в стране ежедневно увеличивается количество заказов осуществленных через приложение. В сервисе Glovo работают подключенные к платформе курьеры, а также подключаются новые, чтобы избежать перегрузки для уже ранее подключенных. Также подключение новых курьеров дает возможность получить дополнительный доход в тот момент, когда много украинцев остались без постоянного заработка.

Как отметили в пресс-службе Glovo, наибольшие изменения мы наблюдаем в спросе заказов категории "Супермаркеты" и "Аптеки". В категории "Рестораны" среди пользователей сохраняют популярность заведения, которые продолжают готовить исключительно для доставки.

Сервис доставки Raketa подключили ресторан KFC, активно подключаются другие фаст-фуды и рестораны. По сравнению с прошлыми показателями (по состоянию на 17 марта увеличение спроса на 20%), за неделю в компании отметили увеличение спроса на доставку на 40%-50%. Количество курьеров не увеличивали, но те, кто ранее работал пол дня, сейчас перешли на полный рабочий день. Сервис расширил географию доставки и теперь они присутствуют в Павлограде и Вишневом.

Также в компании анонсировали доставку продуктов питания из супермаркетов.

В пресс-служба компании Zakaz.ua сообщили, что после введения карантина в Украине, количество заказов через сайт и приложение сервиса выросло на 80%. В первые дни сборщики заказов фиксировали нехватку товаров на полках магазинов.

Сервис сотрудничает с гипермаркетами Metro, Novus, Ашан, Фуршет, МегаМаркет и Таврия В в 8-ми городах Украины. Чаще всего покупатели в этот период заказывали туалетную бумагу, бумажные полотенца, антисептики, воду, крупы и молочные продукты, масло, соль.