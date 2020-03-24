Полярники обратилась к украинцам со станции "Вернадский" (Видео)

Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) записали обращение со станции "Академик Вернадский", в котором пожелали здоровья Украине и всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины. Полярники также призвали всех оставаться дома. "Оставайтесь дома, почувствуйте себя немного полярниками, ведь мы в изоляции здесь целый год", – сказал руководитель экспедиции Игорь Дикий. Полярники отметили, что все они здоровы и ждут пересменки. Напоминаем, что за пандемии COVID-19 команда 25-й УАЭ не смогла добраться в Антарктиду и вынуждена была вернуться в Киев. Сейчас МОН и Национальный антарктический научный центр в сотрудничестве с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию