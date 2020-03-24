Скачать
Вторник, 24.03.2020

Полярники обратилась к украинцам со станции "Вернадский" (Видео)

Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) записали обращение со станции "Академик Вернадский", в котором пожелали здоровья Украине и всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины. Полярники также призвали всех оставаться дома. "Оставайтесь дома, почувствуйте себя немного полярниками, ведь мы в изоляции здесь целый год", – сказал руководитель экспедиции Игорь Дикий. Полярники отметили, что все они здоровы и ждут пересменки. Напоминаем, что за пандемии COVID-19 команда 25-й УАЭ не смогла добраться в Антарктиду и вынуждена была вернуться в Киев. Сейчас МОН и Национальный антарктический научный центр в сотрудничестве с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Академик Вернадский, Полярники, УАЭ.
14:31 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь