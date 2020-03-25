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Среда, 25.03.2020

В аэропорту Борисполь пограничники делают экспресс-тесты (Видео)

В аэропорту Борисполь пассажирам, прибывающим с "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на ряд заболеваний, к которым относится коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Там говорят, что это отнимает дополнительно две минуты времени, но делается для безопасности людей. "Поэтому будьте рассудительны и относитесь с пониманием к работе медиков, пограничников и других служб, которые, несмотря на высокий риск заражения, ради общей безопасности борются с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении. Также пограничники сообщили, что на аэродроме в разные терминалы развели потоки на прилет и отлет.
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Пограничники, Борисполь, ГПСУ, Экспресс-тесты.
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