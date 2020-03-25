В аэропорту Борисполь пограничники делают экспресс-тесты (Видео)

В аэропорту Борисполь пассажирам, прибывающим с "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на ряд заболеваний, к которым относится коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Там говорят, что это отнимает дополнительно две минуты времени, но делается для безопасности людей. "Поэтому будьте рассудительны и относитесь с пониманием к работе медиков, пограничников и других служб, которые, несмотря на высокий риск заражения, ради общей безопасности борются с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении. Также пограничники сообщили, что на аэродроме в разные терминалы развели потоки на прилет и отлет.