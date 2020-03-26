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Четверг, 26.03.2020
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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления
07:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Имя Кристина имеет латинское происхождение.

Кристина очень активная, жизнерадостная и улыбчивая. Она без проблем находит общий язык с новыми людьми. Еще учась в школе, Кристина получает хорошие оценки, благодаря своим стараниям и хорошей памяти. В коллективе или компании ведет себя свободно, не стесняясь и не боясь новых знакомств.

Любит комплименты и красивые слова в свой адрес, однако на шутки, затрагивающие ее самолюбие, реагирует болезненно, может надолго обидеться. Однако ее проблемой является то, что она зачастую не отличает настоящий комплимент от лести. Таким образом, над ней часто подшучивают, а она даже не замечает насмешников.

Проделав ту или иную работу, Кристина требует справедливого вознаграждения, так как свой собственный труд она ценит очень высоко. В отношениях с людьми Кристина может быть крайне категорична. Ей либо очень нравится человек, либо не нравится вообще. Что-то среднее она испытывать неспособна. Поэтому все ее знакомые делятся на тех, кого она обожает и на тех, кого даже не замечает.

В личной жизни Кристина достаточно переменчива. Она испытывает потребность во взаимных чувствах. При этом очень быстро влюбляется и разочаровывается. Кристину бывает сложно понять. У неё непростой внутренний мир и бурный темперамент.

Поздравления

Тебе желаю в именины,

Чтоб ангел твой тебя хранил.

Чтоб каждый день и миг, Кристина,

Тебе удачу, смех дарил.

Была судьба чтоб благосклонной,

А на душе весна цвела.

Такой же ты красивой, модной,

Как и сейчас, всю жизнь была.

Кристина, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Ты, Кристинка, как картинка.

Будь такой всегда!

Светлой, ласковой, красивой...

Пусть идут года!

Мир такой большой и добрый!

Только посмотри.

Дарит он улыбок море,

Счастья и любви.

Ты иди по миру —

Лучшему внимай

И светись, как солнце,

Хмурость разгоняй.

С днем ангела, Кристиночка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

Тебе, Кристина, я желаю

В день ангела счастливой быть.

Достойна радости – я знаю,

Ведь нужно верить и любить,

Ничто нам даром не дается,

Так береги свою любовь,

Пускай удача улыбнется,

Чтоб быть счастливой вновь и вновь!

 Милая Кристина, с праздником тебя!

Пожелать хочу я солнечного дня.

Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,

Чтоб всё исполнялось, чтоб тебе везло.

Я тебе желаю счастья, красоты,

И любви прекрасной, и большой мечты.

Кристина, ты очаровательна,

И выглядишь ты замечательно!

И в именины я желаю,

Чтоб все сбылось, о чем мечтаешь,

Чтоб в жизни было много счастья,

И уходили прочь ненастья,

Пускай хорошее придет,

Тебя удача в жизни ждет!

Поздравляем Вас, Кристина

Мы все не напрасно

Будьте Вы всегда любима,

Как всегда прекрасна.

Никогда не знайте горя,

Бед или печали.

Чтобы вы лишь счастья море

В жизни повстречали!

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