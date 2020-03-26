Никифоров день: приметы и обряды 26 марта

Новости Украины:26 марта церковь отмечает день святого Никифора.

Сегодня по церковному календарю почитается святой Никифор, который при жизни обладал даром исцеления.

Он был сановником при дворе византийской императрицы Ирины, участвовал в работе Седьмого Вселенского собора, а позже удалился в Мидикийский монастырь.

Никифор был ревностным защитником иконопочитания. Когда к власти пришел император-иконоборец Лев Армянин (813—820), патриарха сослали в монастырь святого Фёдора, где он скончался в 828 году. В 847 году мощи святителя были обретены нетленными и перенесены в храм Святых апостолов.

Сегодня принято молиться святому Никифору. Считается, что у святого можно попросить благословения и помощи, защиты от болезней и скорейшего исцеления. И святой поможет, защитив не только просящего, но и всю его семью.

Также приметы на 26 марта говорят, что сегодня каждая женщина может защитить всех своих близких. Для этого нужно использовать воду. Вода в этот праздник становится целебной и чудотворной. Если водой помыть полы во всем доме, то никто из домочадцев не будет болеть. А если напоить детей и мужа водой, то они больше не заболеют или быстро излечатся от тяжелой болезни.

С Никифорова дня весна всё больше вступает в свои права, солнце сильнее греет и топит снег.

Что категорически нельзя делать в этот праздник:

нельзя ссориться мужу и жене, а то не помирятся;

нельзя рубить деревья и поленья — беда случится;

нельзя использовать нож и острые предметы — если порежешься, то начнутся панические атаки.

Считалось, что в этот день вешние воды просачиваются в берлогу к медведям и тревожат их. Тогда хозяин леса просыпался и выходил из своего жилища.

Сегодня нельзя брать в руки острые предметы. Серьезные испытания ожидают впереди того, кто поранится. Наносить вред деревьям тоже запрещается. Этими действиями мы обрекаем на беду весь род.

Народные приметы:

В этот день наблюдали за птицами: если первым зяблик прилетел – к стуже, жаворонок – к теплу.

Если к 26 марта прилетели гуси, год будет урожайный.

Если гуси в воде полощутся, скоро потеплеет.

Туман – к дождливому лету.

Медведь проснулся – настала настоящая весна.

Если из березы много сока течет, лето будет ненастное.

Солнечный день – к хорошему урожаю зерновых.

Северный ветер и ранняя гроза – к холодной весне.

Если во время грозы дует южный ветер, весна теплой будет.

На Никифора нужно с почтением относиться к растениям. Если в этот день срубить дерево, то можно накликать беду.

Сны с 25 на 26 марта неопасны, но лучше о них никому не рассказывать. Сновидения, увиденные днем 26 марта, не исполнятся.

Человек, родившийся 26 марта, считался под стать медведю: сильный и крепкий. Он становился надежным хранителем дома и домашнего очага.