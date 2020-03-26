В Украину возвращается тепло: прогноз погоды до конца недели

Новости Украины:26 марта в Украине погода будет солнечная, без осадков, и еще больше потеплеет.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 26 марта, в Украине также без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температуре ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0° ), в южной части ночью от 3° тепла до 3° мороза , днем 9-14° тепла.

В Киеве в четверг - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 8-10° тепла.

Прогноз погоды на 26 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз Наталии Диденко

Погода в Украине будет сухой, теплой и солнечной. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Почти по всей территории будет дуть умеренный ветер.

"В Украине царит антициклон Юрген, ясный и солнечный, а потому никаких экстремальных погодных условий не предвидится. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.Повсюду в Украине – сухая воздушная масса,"– написала Диденко.

Ветер и дальше будет дуть с северо-востока, будет умеренным и разгоняется до 5 – 10 метров за секунду. Однако на Юге все еще останется сильным.

По всей территории Украины потеплеет. Воздух прогреется до +7...+13 градусов. В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.

К слову, теплая погода сохранится в Украине и в течение следующих нескольких дней.

Прогноз погоды на четверг, 26 марта, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 11... + 13

Полтава – +11...+13

Днепр – +12....+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – +9...+11

В Украине 27-28 марта осадки не прогнозируются. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, в южной части 1-7° тепла; днем 11-16°, на Закарпатье до 18° тепла.

На Киевщине 27-28 марта без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 11-16° тепла.

Прогноз погоды на 27 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 марта, фото: meteo.gov.ua

В период с 29 по 30 марта в Украине будет сухо. Температура понизится ночью до 3° мороза - 3° тепла, днем до 9-15° тепла (в восточных областях до 6-11°), на юге страны и на Закарпатье ночью до 1-6° тепла, днем до 11-17° тепла.

Прогноз погоды на 29 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 марта, фото: meteo.gov.ua

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

Почему зима в Украине была аномально теплой?

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием "Арктическая осцилляция".

В частности, стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который держит холод на месте. Поэтому, сильные морозы не пришли в Европу и в Украину.

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов.