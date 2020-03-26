Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 27 марта.

Федор-скотник, Венедиктов день

В народном месяцеслове дата 27 марта получила название Венедиктов день, Фёдор-скотник. Православная церковь в этот день почитает преподобного Венедикта Нурсийского (480-547) ‒ небесного покровителя Европы, реформатора западноевропейского монашества, основателя в Европе первого монастырского ордена со строгим уставом, получившего широкое распространение в Западной Европе, православной и католической церквях.

В этот день линяют домашние животные, а потому, их выводят во двор, чтобы почистить. Вообще, 27 марта получило название дня Федора-скотника, что неудивительно, если учесть, что в это время почитали домашних животных, в особенности коров и лошадей, являющихся своеобразными помощниками для крестьян.

Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

Всемирный день театра

Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами.

Слово "театр" произошло от древне-греческого слова theatron, что значит "место, где смотрят". Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.

Международный день виски

Ежегодно 27 марта любители виски по всему миру отмечают неофициальный Международный день виски. Этот праздник учредили в 2009 году в честь дня рождения Майкла Джеймса Джексона, британского автора основополагающих работ о виски.

Международный день виски был учрежден для того, чтобы почтить вклад Джексона в популяризацию виски и культуру употребления этого крепкого спиртного напитка. Празднование Международного дня виски не координируется какой-либо организацией, праздничные мероприятия проводятся на местах по инициативе любителей виски. Они посвящены абсолютно всем видам этого напитка: шотландскому, ирландскому, американскому (больше известному как бурбон) и даже японскому.

День нефролога

Нефрология – наука, занимающаяся всевозможными заболеваниями почек.

Благородный и полезный труд нефрологов не остался незамеченным мировой медицинской общественностью – было принято решение отмечать Международный день нефролога, который приходится на 27 марта.

Нефролог исследует функционирование почек и лечит заболевания этих органов. Он выявляет причины, диагностирует недуги, прописывает терапию и методы профилактики, контролирует протекание болезни.

Цель праздника – повышение престижа профессии нефролога и обращение внимания социума на болезни почек.