Скачать
Четверг, 26.03.2020
Коронавирус в Киеве - количество больных увеличилось
Коронавирус в Киеве - количество больных увеличилось
Льготный режим - это не прощение долгов: в НБУ напомнили, что кредиты надо платить
Льготный режим: В НБУ напомнили, что кредиты надо платить
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

Смотрите фото (5)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта
12:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 27 марта.

Федор-скотник, Венедиктов день

В народном месяцеслове дата 27 марта получила название Венедиктов день, Фёдор-скотник. Православная церковь в этот день почитает преподобного Венедикта Нурсийского (480-547) ‒ небесного покровителя Европы, реформатора западноевропейского монашества, основателя в Европе первого монастырского ордена со строгим уставом, получившего широкое распространение в Западной Европе, православной и католической церквях.

В этот день линяют домашние животные, а потому, их выводят во двор, чтобы почистить. Вообще, 27 марта получило название дня Федора-скотника, что неудивительно, если учесть, что в это время почитали домашних животных, в особенности коров и лошадей, являющихся своеобразными помощниками для крестьян.

Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

Всемирный день театра

Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами.

Слово "театр" произошло от древне-греческого слова theatron, что значит "место, где смотрят". Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.

Международный день виски

Ежегодно 27 марта любители виски по всему миру отмечают неофициальный Международный день виски. Этот праздник учредили в 2009 году в честь дня рождения Майкла Джеймса Джексона, британского автора основополагающих работ о виски.

Международный день виски был учрежден для того, чтобы почтить вклад Джексона в популяризацию виски и культуру употребления этого крепкого спиртного напитка. Празднование Международного дня виски не координируется какой-либо организацией, праздничные мероприятия проводятся на местах по инициативе любителей виски. Они посвящены абсолютно всем видам этого напитка: шотландскому, ирландскому, американскому (больше известному как бурбон) и даже японскому.

День нефролога

Нефрология – наука, занимающаяся всевозможными заболеваниями почек.

Благородный и полезный труд нефрологов не остался незамеченным мировой медицинской общественностью – было принято решение отмечать Международный день нефролога, который приходится на 27 марта.

Никифоров день: приметы и обряды 26 марта

Нефролог исследует функционирование почек и лечит заболевания этих органов. Он выявляет причины, диагностирует недуги, прописывает терапию и методы профилактики, контролирует протекание болезни.

Цель праздника – повышение престижа профессии нефролога и обращение внимания социума на болезни почек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Традиции, Праздники, Обряды, 27 марта, Всемирный день театра, День нефролога, Международный день виски, Федор-скотник, Венедиктов день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
05 Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики
Какого числа православная и католическая Пасха 2020
Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса
Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь