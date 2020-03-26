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День Национальной гвардии: Какой праздник сегодня отмечают в Украине (Фото)

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День Национальной гвардии: Какой праздник сегодня отмечают в Украине (Фото)
14:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: www.ngu.gov.ua

Новости Украины:В Украине сегодня празднуют День Нацгвардии, президент Зеленский присвоил почетные наименования 9-му полку и 24-й бригаде.

В Украине День Национальной гвардии отмечается ежегодно, 26 марта. В этом году по случаю Дня Национальной гвардии Украины президент Владимир Зеленский присвоил имя Героя Украины Богдана Завады 9-му полку оперативного назначения Национальной гвардии, также он присвоил 27-й бригаде Нацгвардии почетное наименование "Печерская".

Кроме этого президент посмертно присвоил звание Героя Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку. 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела оккупантами позиций Объединенных сил.

Во время взрыва сержант Михальчук принял на себя основное количество обломков, прикрыв своим телом сослуживца. 

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Когда отмечается День Нацгвардии:

День Нацгвардии - это профессиональный праздник, всех военнослужащих и гражданского персонала Национальной гвардии Украины. День Национальной гвардии Украины отмечается ежегодно 26 марта. Этот день не является нерабочим днем, если не выпадает на выходной.

Установлении Дня Нацгвардии:

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День Национальной гвардии Украины был установлен указом президента Украины Петра Порошенко №148/2015 от 18 марта 2015 года. Праздник установлен учитывая значение и роль Нацгвардии в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка.

Напомним: 

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