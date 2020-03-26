День Национальной гвардии: Какой праздник сегодня отмечают в Украине (Фото)

В Украине День Национальной гвардии отмечается ежегодно, 26 марта. В этом году по случаю Дня Национальной гвардии Украины президент Владимир Зеленский присвоил имя Героя Украины Богдана Завады 9-му полку оперативного назначения Национальной гвардии, также он присвоил 27-й бригаде Нацгвардии почетное наименование "Печерская".
Кроме этого президент посмертно присвоил звание Героя Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку. 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела оккупантами позиций Объединенных сил.
Во время взрыва сержант Михальчук принял на себя основное количество обломков, прикрыв своим телом сослуживца.
Когда отмечается День Нацгвардии:
День Нацгвардии - это профессиональный праздник, всех военнослужащих и гражданского персонала Национальной гвардии Украины. День Национальной гвардии Украины отмечается ежегодно 26 марта. Этот день не является нерабочим днем, если не выпадает на выходной.
Установлении Дня Нацгвардии:
День Национальной гвардии Украины был установлен указом президента Украины Петра Порошенко №148/2015 от 18 марта 2015 года. Праздник установлен учитывая значение и роль Нацгвардии в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.