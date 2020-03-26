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Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах

Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах
16:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с введением ЧС в Украине Государственную итоговую аттестацию в 4 и 9 классах не будут проводить.

Государственную итоговую аттестацию в 4 и 9 классах в 2020 году не будут проводить из-за карантинных мероприятий.

Об этом на брифинге 26 марта сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий. 

"Сообщаю о том, что государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 класса будет отменена", - сказала Мандзий.

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Также она напомнила, что все сотрудники учебных заведений на период карантина должны получать гарантированную среднюю заработную плату. О чем Министерство образования и науки довело к сведению руководителей областных департаментов образования и науки. 

В частности, на сайте МОН обнародованы соответствующие документы по организации учебного процесса и оплаты труда педагогов. 

Напомним: 

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Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус, ГИА.
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