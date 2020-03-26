Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах

Государственную итоговую аттестацию в 4 и 9 классах в 2020 году не будут проводить из-за карантинных мероприятий.
Об этом на брифинге 26 марта сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
"Сообщаю о том, что государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 класса будет отменена", - сказала Мандзий.
Также она напомнила, что все сотрудники учебных заведений на период карантина должны получать гарантированную среднюю заработную плату. О чем Министерство образования и науки довело к сведению руководителей областных департаментов образования и науки.
В частности, на сайте МОН обнародованы соответствующие документы по организации учебного процесса и оплаты труда педагогов.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.