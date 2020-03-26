Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах

Новости Украины:В связи с введением ЧС в Украине Государственную итоговую аттестацию в 4 и 9 классах не будут проводить.

Государственную итоговую аттестацию в 4 и 9 классах в 2020 году не будут проводить из-за карантинных мероприятий.

Об этом на брифинге 26 марта сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Сообщаю о том, что государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 класса будет отменена", - сказала Мандзий.

Также она напомнила, что все сотрудники учебных заведений на период карантина должны получать гарантированную среднюю заработную плату. О чем Министерство образования и науки довело к сведению руководителей областных департаментов образования и науки.

В частности, на сайте МОН обнародованы соответствующие документы по организации учебного процесса и оплаты труда педагогов.

Напомним: